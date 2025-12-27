Advertisement
एपी ढिल्लों ने सरेआम तारा सुतारिया को किया KISS, बेचारे खड़े देखते ही रह गए बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया, हैरान कर देगा VIDEO

AP Dhillon Kisses Tara Sutaria: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने पिछले कई महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ही में दोनों मुंबई में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचे. जहां कुछ ऐसा हुआ, जिसने यूजर्स को भी हैरान कर दिया. कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ढिल्लों सरेआम तारा को KISS करते नजर आ रहे हैं और वीर नीचे खड़े उनको देखते ही रह गए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:27 AM IST
AP Dhillon Kisses Tara Sutaria: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने साल 2025 की शुरुआत में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. दोनों पहले कुछ समय तक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखते हुए चुपचाप मिलते रहे और कई बार साथ नजर आए. आखिरकार जुलाई 2025 में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. हाल ही में दोनों शुक्रवार रात फेमस पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में पहुंचे थे. इस कॉन्सर्ट से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

हालांकि, एक खास क्लिप ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. इस वीडियो में एपी ढिल्लों तारा सुतारिया को स्टेज पर बुलाते हैं, जबकि नीचे खड़े वीर पहाड़िया ये सब देखते रहते हैं. ब्लैक ड्रेस में तारा बेहद खूबसूरत लग रही थीं और स्टेज पर पहुंचते ही माहौल और भी दिलचस्प हो गया. स्टेज पर कदम रखते ही एपी ढिल्लों ने तारा को गले लगाया और उनके गाल पर किस भी किया. यही पल सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि तारा इस दौरान कंफर्टेबल नजर आती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दौरान तारा ने एपी ढिल्लों के साथ बात भी की. वहीं, नीचे खड़े वीर पहाड़िया की नजरें लगातार तारा पर टिकी रहती हैं. कुछ लोगों को उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल लगा, जबकि कई यूजर्स ने इसे लेकर अलग ही बातें कहना शुरू कर दिया. इसके बाद तारा और एपी ढिल्लों को स्टेज पर साथ में डांस करते हुए भी देखा गया. एपी अपने हिट गाने परफॉर्म कर रहे थे और तारा भी उनके साथ थिरकती नजर आईं. एक सीन में तारा ने एपी के कंधों पर अपने हाथ भी रखे. इस पूरे दौरान कॉन्सर्ट का माहौल काफी एनर्जेटिक था. 

देखते ही देखते वायरल हो गया वीडियो 

दर्शक भी इस खास पल को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे. ये वीडियो कुछ ही देर में इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल क्लिप में वीर पहाड़िया को भी दिखाया गया है, जो स्टेज की ओर देखते हुए एपी ढिल्लों के गाने लिप-सिंक करते नजर आते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीर इस दौरान थोड़े असहज और टेंशन में दिखाई दिए. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि उनका एक्सप्रेशन साफ बता रहा था कि वे इस सिचुएशन से पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर्स कर रहे तरह-तरह के कमेंट्स 

एक यूजर ने लिखा, ‘तारा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही अनकंफर्टेबल लग रहे हैं. एपी को अपनी लिमिट समझनी चाहिए’. वहीं दूसरे ने कहा, ‘यहां कुछ सही नहीं लग रहा’. एक और कमेंट में लिखा गया, ‘जब एपी तारा के करीब जा रहे हैं, तब वीर साफ तौर पर असहज दिख रहे हैं’. बता दें, तारा सुतारिया ने इस साल अगस्त में इंस्टाग्राम के जरिए वीर पहाड़िया के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. हाल ही में Travel + Leisure India को दिए इंटरव्यू में वीर ने कहा, ‘हमने पहली डेट से ही अपने प्यार को खुलकर अपनाया है’.

