पंजाबी सिंगर की अचानक मौत से मचा हड़कंप, घर से मिला सड़ा-गला शव;बदबू आने पर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

पंजाबी म्यूजिक और राइटर्स इंडस्ट्री से एक दर्दनाक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. सिंगर और राइटर बलजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई. खबरों के मुताबिक, सिंगर लुधियाना के सुधर पट्टी धालीवाल गांव स्थित अपने घर में अकेले रहते थे. कई दिनों तक जब उनके परिवार का उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो सका, तब भी किसी को इस अनहोनी का अंदाजा नहीं था. गुरुवार, 3 सितंबर की सुबह पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही सुधार पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घर के भीतर जांच शुरू की.
पुलिस को सिंगर का शव बिस्तर पर पड़ा मिला. शुरुआती जांच में घर के अलग-अलग हिस्सों में खून के निशान मिलने की बात भी सामने आई है. परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस हत्या की आशंका से भी जांच कर रही है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी. लुधियाना के सुधर पट्टी धालीवाल गांव स्थित घर से उनका शव बरामद होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है. शव की हालत देखकर पुलिस का अनुमान है कि सिंह की मौत करीब चार से पांच दिन पहले हुई होगी.
पुलिस अब घर के साथ-साथ आसपास के इलाके की भी तलाशी ले रही है. अधिकारियों की नजर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों पर भी है. साथ ही जांच करने वाली टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि बलजीत सिंह की मौत से पहले के दिनों में उनकी गतिविधियां क्या थीं. इसके अलावा पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जो उनकी मौत से पहले उनसे मिलने या फोन पर बातचीत करने के कॉन्टैक्ट में थे. फिलहाल मौत की असली वजह साफ नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी.
बलजीत सिंह की मौत की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब हाल ही में हरियाणवी गायक अंकित बलियान की हत्या ने भी लोगों को झकझोर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शामली में एक जिम के बाहर हमलावरों ने अंकित बलियान पर गोलियां चला दी थीं. खबरों के मुताबिक, जिम से बाहर निकलते समय उन पर करीब 20 गोलियां दागी गईं. गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.
बंटीखेड़ा के रहने वाले अंकित बलियान ने हरियाणवी संगीत, यूट्यूब और पॉडकास्ट से अपनी पहचान बनाई थी. उनके गानों में गांव का जीवन, युवा संस्कृति, लोकल राजनीति, देसी अंदाज और आसपास की पहचान की झलक देखने को मिलती थी. 'भारी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' जैसे गाने ने उन्हें खास पहचान दिलाई. इसके अलावा '112 NE', 'गोली के बारूद', 'जाट जाटनी', 'अगला जनम जाट', 'संविधान', 'मोदी बरगा रुतबा', 'जाट धर्मेंद्र की तरिया', 'एक खतोला जेल के भीतर', 'वेट', 'सिस्टम' और 'राइफलिन' जैसे गानों से भी उन्होंने अपनी अलग फैन फॉलोइंग बनाई थी.
दोनों घटनाओं ने एक बार फिर लोकल म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की सिक्योरिटी और उनकी अचानक हुई मौतों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल बलजीत सिंह मामले में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.