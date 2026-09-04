पंजाबी सिंगर की अचानक मौत से मचा हड़कंप, घर से मिला सड़ा-गला शव;बदबू आने पर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

पंजाबी म्यूजिक और राइटर्स इंडस्ट्री से एक दर्दनाक खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है. सिंगर और राइटर बलजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई. खबरों के मुताबिक, सिंगर लुधियाना के सुधर पट्टी धालीवाल गांव स्थित अपने घर में अकेले रहते थे. कई दिनों तक जब उनके परिवार का उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो सका, तब भी किसी को इस अनहोनी का अंदाजा नहीं था. गुरुवार, 3 सितंबर की सुबह पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही सुधार पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घर के भीतर जांच शुरू की.