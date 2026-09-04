Add Zee Business As A Preferred Source
App

पंजाबी सिंगर की अचानक मौत से मचा हड़कंप, घर से मिला सड़ा-गला शव;बदबू आने पर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

Punjabi Singer Baljeet Singh Found Dead: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. मशहूर गायक बलजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. सिंगर के घर से उनका सड़ा-गला शव बरामद हुआ, जिसके बाद पड़ोसियों ने दुर्गंध महसूस कर पुलिस को सूचना दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 04, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:52 AM IST
पंजाबी सिंगर की अचानक मौत से मचा हड़कंप, घर से मिला सड़ा-गला शव;बदबू आने पर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत की एंट्री, स्मृति मंधाना ने उगली आग
2
3
4
5