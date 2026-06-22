इस घटना के बाद, दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस विवाद के बारे में बात करते हुए कहा,'बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करना तो कोई भी कर सकता है. लेकिन अगर आप अंदर आकर मेरे फैंस को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर कोई बैनर या झंडा लेकर आता है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं और मेरा समर्थन करते हैं. लेकिन अगर आप उसी बैनर के साथ बाहर खड़े होकर मेरे फैंस को गाली देते हैं और फिर अंदर आकर वही हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'