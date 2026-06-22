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एक बार फिर से दिलजीत दोसांझ के शो में मचा हंगामा, बीच कॉन्सर्ट में स्टेज पर जा पहुंचा खालिस्तानी समर्थक, Video Viral

Diljit Dosanjh Concert: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ पिछले कई दिनों से अपने Aura Tour में बिजी चल रहे हैं, जिसके कॉन्सर्ट कई जगहों पर हो रहे हैं. लेकिन आए दिन सिंगर के शो में खालिस्तानी समर्थक कोई न कोई बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं. ऐसा ही कुछ फिर से देखने को मिला.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 22, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:33 PM IST
एक बार फिर से दिलजीत दोसांझ के शो में मचा हंगामा, बीच कॉन्सर्ट में स्टेज पर जा पहुंचा खालिस्तानी समर्थक, Video Viral

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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