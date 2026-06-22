दिलजीत दोसांझ के ऑरा वर्ल्ड टूर का कॉन्सर्ट हाल ही में सैन फ्रांसिस्को के चेस सेंटर में होस्ट किया गया, जहां लाइव शो के दौरान उस समय रूकावट पैदा हो गई, जब एक खालिस्तानी समर्थक सिक्योरिटी सर्कल तोड़कर सीधा मंच पर जा पहुंचा. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति खालिस्तानी झंडे के साथ मंच पर चढ़ रहा है. वहीं इस बीच दिलजीत ऑडियंस के सामने अपनी पर्फोमेंस देते रहे. हालांकि, सिक्योरिटी ने तुरंत बीच में आकर उस व्यक्ति को वहां से हटाया और मामले को जैसे-तैसे संभाला.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपने पास खड़े खालिस्तानी समर्थक को देखते हुए और सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा उस व्यक्ति को काबू में करने के बाद तुरंत एक तरफ हटाते हुए दिखाया जा रहा है. वहीं इस वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच होने के बावजूद, सिंगर ने अपनी पर्फोमेंस को बीच में नहीं रोका और मामले को सुलझाने की कोशिश की. ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में लोकल पुलिस ऑफिसर्स को शो के बाहर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले जाते हुए दिखाया गया है.
आपको बता दें कि ये घटना दिलजीत के ऑरा वर्ल्ड टूर के आखिरी उत्तरी अमेरिकी शो के दौरान हुई. सिंगर ने 20 और 21 जून को सैन फ्रांसिस्को के चेस सेंटर में लगातार दो परफॉर्मेंस दी थी.
आपको बता दें कि इस घटना से पहले भी दिलजीत दोसांझ के कई विदेशी कॉन्सर्ट में खालिस्तान समर्थकों द्वारा शो में खलल डाला गया है. इस साल की शुरुआत में सिंगर के कनाडा शो में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान, लोगों के ग्रुप ने कथित तौर पर सिंगर के खिलाफ नारेबाजी की थी और खालिस्तान के झंडे दिखाए थे.
American police arrests a kh^stani goon who jumped on stage at Diljit Dosanjh’s San Francisco show last night! pic.twitter.com/D5h4AUawrf
— Vishal Deep Singh (@VishalDeep5151) June 21, 2026
इस घटना के बाद, दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस विवाद के बारे में बात करते हुए कहा,'बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करना तो कोई भी कर सकता है. लेकिन अगर आप अंदर आकर मेरे फैंस को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर कोई बैनर या झंडा लेकर आता है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं और मेरा समर्थन करते हैं. लेकिन अगर आप उसी बैनर के साथ बाहर खड़े होकर मेरे फैंस को गाली देते हैं और फिर अंदर आकर वही हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'
दिलजीत ने आगे कहा, 'ये किसी बैनर या झंडे के बारे में नहीं है - असली मसला इसके पीछे आपकी सोच का है. मैंने सिक्योरिटी से कहा था कि शो में रूकावट डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़कर बाहर फेंक दिया जाए. मैंने किसी भी बैनर के खिलाफ कुछ नहीं कहा, इसलिए झूठी बातें न फैलाएं. मैं पिछले साल से इस मुद्दे से बचता आ रहा था, लेकिन अब नहीं. धन्यवाद, प्यार और शांति.'