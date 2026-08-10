/क्या पुराने विवाद से नहीं लिया सबक? Fine Shyt गाने पर फिर घिरे गुरु रंधावा, महिलाओं को Props की तरह इस्तेमाल करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

सिंगर गुरु रंधावा के गानों में भी ये स्टाइल पहले से देखने को मिलता रहा है, इसलिए सिर्फ कारों या महंगे ब्रांड्स का जिक्र इस विवाद की असली वजह नहीं है. असली सवाल वीडियो के उस विजुअल ट्रीटमेंट पर है, जहां महिलाएं ऑफिस की स्टाफ कम और बैकग्राउंड डेकोरेशन ज्यादा लग रही हैं. इस वीडियो में रुही दोसानी, डिविनिटी बिष्ट, अर्शिया सिन्हा, रायमा ग्रोवर, डार्लीन लौरा और मेहर कौर जैसी आर्टिस्ट नजर आती हैं. ये सभी प्रोफेशनल डांसर्स हैं और अपना काम कर रही हैं. इसलिए ट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि इन महिलाओं ने कुछ गलत किया या उन्हें वीडियो में काम नहीं करना चाहिए था.