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क्या पुराने विवाद से नहीं लिया सबक? Fine Shyt गाने पर फिर घिरे गुरु रंधावा, महिलाओं को Props की तरह इस्तेमाल करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

Guru Randhawa on Fine Shyt Music Video: पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना ‘Fine Shyt’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लेकिन इसकी वजह सिर्फ गाने के बोल या इसका नई जनरेशन वाला टाइटल नहीं, बल्कि इसका म्यूजिक वीडियो है. इस गाने को लेकर सिंगर को पिछले कई दिनों से भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है,जिसपर अब उन्होंने खुलकर बात करते हुए जवाब दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 10, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:01 PM IST
क्या पुराने विवाद से नहीं लिया सबक? Fine Shyt गाने पर फिर घिरे गुरु रंधावा, महिलाओं को Props की तरह इस्तेमाल करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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