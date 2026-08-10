/क्या पुराने विवाद से नहीं लिया सबक? Fine Shyt गाने पर फिर घिरे गुरु रंधावा, महिलाओं को Props की तरह इस्तेमाल करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

आप अगर पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, तो शायद इस गाने की रील्स आपकी नजर से होकर भी गुजरी होंगी. पहली नजर में वीडियो काफी ग्लैमरस और चमकदार लगता है, जिसमें पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ऑफिस जैसे सेटअप और उनके आसपास डांस करती महिलाएं नजर आती हैं. लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इस पूरे ऑफिस सेटअप का काम क्या है? यहां काम कम और ग्लैमर ज्यादा नजर आता है. कैमरा भी लगातार महिलाओं पर फोकस करता है और यही चीज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी बुरी लग रही है.
गाने का टाइटल ‘Fine Shyt’ अपने आप में खबरों में छा गया है. ये नई जनरेशन स्लैंग वाली भाषा से लिया गया वर्ल्ड है, जिसका इस्तेमाल किसी बेहद खूबसूरत, सुंदर या शानदार शख्स के लिए किया जाता है. गाने में भी यही अंदाज दिखाई देता है. साथ ही टेस्ला, लेम्बोर्गिनी, फरारी, जी-वैगन, मेबैक और मैकलारेन जैसी लग्जरी कारों और महंगी चीजों को दिखाया गया है. पंजाबी पॉप में ऐसी लग्जरी और ब्रांड वाली बातें कोई नई चीज नहीं हैं.
सिंगर गुरु रंधावा के गानों में भी ये स्टाइल पहले से देखने को मिलता रहा है, इसलिए सिर्फ कारों या महंगे ब्रांड्स का जिक्र इस विवाद की असली वजह नहीं है. असली सवाल वीडियो के उस विजुअल ट्रीटमेंट पर है, जहां महिलाएं ऑफिस की स्टाफ कम और बैकग्राउंड डेकोरेशन ज्यादा लग रही हैं. इस वीडियो में रुही दोसानी, डिविनिटी बिष्ट, अर्शिया सिन्हा, रायमा ग्रोवर, डार्लीन लौरा और मेहर कौर जैसी आर्टिस्ट नजर आती हैं. ये सभी प्रोफेशनल डांसर्स हैं और अपना काम कर रही हैं. इसलिए ट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि इन महिलाओं ने कुछ गलत किया या उन्हें वीडियो में काम नहीं करना चाहिए था.
असली मुद्दा पूरी तरह से अलग है, ये विवाद इस बात पर है कि उन्हें दिखाया कैसे गया है. एक ऑफिस को ऐसी जगह बनाया गया है जहां महिला स्टाफ की मौजूदगी का मकसद काम नहीं, बल्कि ग्लैमर और डांस नजर आता है. यही वो प्वाइंट है, जहां लोगों को वीडियो का ट्रीटमेंट भद्दा लग रहा है. सवाल डांसर्स पर नहीं, उस क्रिएटिव सोच पर है जिसने पूरे काम की जगह को सिर्फ एक ग्लैमरस सेट में बदल दिया गया.
जब विवाद बढ़ा, तो गुरु रंधावा ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया, लेकिन उनका जवाब ट्रोलिंग के बारे में सीधे तौर पर बात करने के बजाए कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में थ. उन्होंने कहा कि वो ऐसे गाने बनाने के लिए दोषी हैं, जो लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं. उन्होंने टाइटल को स्लैंग बताया और आखिर में लगभग मजाकिया अंदाज में कहा, 'शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार.' लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि असली सवाल का जवाब नहीं मिला.
सिंगर ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, 'मैं उन गानों को बनाने का दोषी हूं जो आपके दिमाग में बार-बार बजते रहते हैं. हालांकि, मुझे एडिटिंग बहुत पसंद आ रही है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है! ये बस एक छोटी-सी मजाकिया बोलचाल की लैंग्वेज है... शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार'
ये विवाद इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि गुरु रंधावा पहले भी इसी तरह की ट्रोलिंग का सामना कर चुके हैं. पिछले साल उनके गाने Azul के वीडियो को लेकर कई लोगों ने बेहद गंभीर सवाल उठाए थे. ट्रोलर्स ने वीडियो के स्कूल सेटअप, स्टूडेंट्स में दिखाए गए किरदार और टीचर के रूप में दिखाए गए मेल किरदार को लेकर आपत्तियां जताई थीं.
उस गाने के बोलों में लड़कियों की तुलना शराब के ब्रांड से किए जाने पर भी सवाल उठे थे. उस समय ऑनलाइन ट्रोलिंग काफी ज्यादा की गई थी, लेकिन रंधावा की तरफ से इन आरोपों पर कोई सीधा जवाब सामने नहीं आया. यही वजह है कि Fine Shyt को लोग सिर्फ एक नए गाने का विवाद मानकर नहीं देख रहे हैं.