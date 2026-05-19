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Hindi Newsबॉलीवुड6 दिन पहले गनपॉइंट पर हुईं किडनैप, अब नहर में मिली पंजाबी सिंगर इंदर कौर की लाश, इंडस्ट्री में पसरा मातम

6 दिन पहले गनपॉइंट पर हुईं किडनैप, अब नहर में मिली पंजाबी सिंगर इंदर कौर की लाश, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Punjabi singer Inder Kaur Found Dead: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दिल दहला देने वाली खबर सुनने को मिली है, जिससे लोग हैरान रह गए हैं. सिंगर इंदर कौर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 19, 2026, 04:43 PM IST
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6 दिन पहले गनपॉइंट पर हुईं किडनैप, अब नहर में मिली पंजाबी सिंगर इंदर कौर की लाश, इंडस्ट्री में पसरा मातम

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी सिंगर इंदर कौर उर्फ यश इंदर कौर की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मंडे मॉर्निंग करीब 11 बजे उनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ. कहा जा रहा है कि इंदर कौर को करीब 6 दिन पहले गन प्वाइंट पर किडनैप किया गया था, जिसके बाद से परिवार लगातार उनकी तलाश कर रहा था. लेकिन आज सुबह उनकी लाश मिलने से उनके घर में हंगामा मच गया. 

खबरों के मुताबिक, सिंगर इंदर कौर को लुधियाना में कथित तौर पर बंदूक की नोक पर ले जाया गया थ, जिसके 6 दिन बाद अब सिंगर की लाश नहर के पास से मिली है. सिंगर का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं दिन दहाड़े किडनैपिंग और मर्डर जैसे मामले ने फिर एक बार पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. 

शादी से इनकार करने वाली हुई हत्या?
सिंगर इंदर कौर के भाई ने पुलिस को बताया कि मोगा का रहने वाला एक शख्स सिंगर से शादी करना चाहता था और लगातार उसपर शादी का दबाव बना रहा था. लेकिन जब इंदर ने उसकी बात नहीं मानी तो, उसने बंदूक की नोक पर इंदर को अगवा कर लिया गया और उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक कर कनाडा चला गया. 

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नेपाल के रास्ते से आया था किडनैपर?
सिंगर के परिवार का कहना है कि इस शख्स ने पहले से ही हत्या की प्लानिंग कर रखी थी और वो इसी इरादे से कनाडा से नेपाल के रास्ते पंजाब पहुंचा था. इंदर के साथ वारदात करने के बाद वो दोबारा नेपाल के रास्ते से कनाडा पास चला गया. 

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
पंजाबी सिंगर इंदर कौर के परिवार ने बताया कि करीब 3 साल पहले सिंगर और उस शख्स की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी. लेकिन कुछ दिनों बाद इंदर को पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं. इस बात को जानने के बाद सिंगर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने ये साजिश रची. 

जांच में जुटी पुलिस
इस चौंकाने वाली घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर  पोस्टमॉर्टम के लिए समराला के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है. आपको बता दें कि सिंगर इंदर लुधियाना में अपने भाई के साथ जमालपुर इलाके में रह रही थीं. जबकि, उनके माता-पिता और दो भाई कोरिया में रहते हैं. इस खबर को जानने के बाद उनके परिवार में मातम पसर गया है. 

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