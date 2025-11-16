झरने के किनारे पाक कला… काका ने पहाड़ियों में बनाया देसी मटर पुलाव, फैंस हुए दीवाने, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो!

वीडियो में काका अपने दोस्त के साथ पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर नजर आ रहे हैं, जहां झरना बहता दिख रहा है और पेड़ों की हरियाली भी बेहद खूबसूरत है. वीडियो में काका ने पत्थरों का छोटा-सा चूल्हा बनाया हुआ है और उसमें कुछ लकड़ियां जलाई हुई हैं. इस पर वह कुकर में मटर पुलाव पकाते दिख रहे हैं और पकने के बाद गर्म गर्म पुलाव का स्वाद चखते हुए भी नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में एक इमोशनल मैसेज का ऑडियो चल रहा है, जो जिंदगी को खुलकर जीने और छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूंढने का संदेश देता है.

काका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

काका ने अपने कैप्शन में लिखा, 'खूबसूरत पहाड़ी नजारों के बीच स्वादिष्ट मटर पुलाव बनाकर हमने खूब मजे किए.' काका के करियर की बात करें तो उनका असली नाम रविंद्र सिंह है. वह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन चुके हैं. उनका बचपन साधारण परवरिश में गुजरा, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई. उन्हें असली पहचान गाना 'लिबास' से मिली, इस गाने ने कुछ ही समय में ट्रेडिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बना ली थी.

सिंगर के गाने

इसके बाद 'केह लेन दे', 'टेम्पररी प्यार', और 'तीजी सीट' जैसे गानों ने उन्हें पंजाबी म्यूजिक का चर्चित चेहरा बना दिया. इनके गाने प्यार, दर्द और जिंदगी के संघर्षों को बखूबी बयां करते हैं और यही बात उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है. काका न सिर्फ एक गायक हैं, बल्कि गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में भी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं.

