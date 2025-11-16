Advertisement
trendingNow13006639
Hindi Newsबॉलीवुड

झरने के किनारे पाक कला… काका ने पहाड़ियों में बनाया देसी मटर पुलाव, फैंस हुए दीवाने, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो!

Punjabi Singer KaKa: जाने-माने पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार काका सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी जीवनशैली को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें वह खास अंदाज में प्रकृति के बीच समय बिताते दिख रहे हैं. सिंगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झरने के किनारे पाक कला… काका ने पहाड़ियों में बनाया देसी मटर पुलाव, फैंस हुए दीवाने, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो!

वीडियो में काका अपने दोस्त के साथ पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर नजर आ रहे हैं, जहां झरना बहता दिख रहा है और पेड़ों की हरियाली भी बेहद खूबसूरत है. वीडियो में काका ने पत्थरों का छोटा-सा चूल्हा बनाया हुआ है और उसमें कुछ लकड़ियां जलाई हुई हैं. इस पर वह कुकर में मटर पुलाव पकाते दिख रहे हैं और पकने के बाद गर्म गर्म पुलाव का स्वाद चखते हुए भी नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में एक इमोशनल मैसेज का ऑडियो चल रहा है, जो जिंदगी को खुलकर जीने और छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूंढने का संदेश देता है.

काका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
काका ने अपने कैप्शन में लिखा, 'खूबसूरत पहाड़ी नजारों के बीच स्वादिष्ट मटर पुलाव बनाकर हमने खूब मजे किए.' काका के करियर की बात करें तो उनका असली नाम रविंद्र सिंह है. वह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन चुके हैं. उनका बचपन साधारण परवरिश में गुजरा, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई. उन्हें असली पहचान गाना 'लिबास' से मिली, इस गाने ने कुछ ही समय में ट्रेडिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बना ली थी.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jordan (@jordanmanali)

सिंगर के गाने
इसके बाद 'केह लेन दे', 'टेम्पररी प्यार', और 'तीजी सीट' जैसे गानों ने उन्हें पंजाबी म्यूजिक का चर्चित चेहरा बना दिया.  इनके गाने प्यार, दर्द और जिंदगी के संघर्षों को बखूबी बयां करते हैं और यही बात उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है. काका न सिर्फ एक गायक हैं, बल्कि गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में भी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं.

 

 

--आईएएनएस

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

punjabi singer kaka

Trending news

पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने करवााया लाल किला ब्लास्ट
Delhi blast
पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने करवााया लाल किला ब्लास्ट
Explainer: बिहार की 'महाभारत' के 2 संजय, 1 ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने...
bihar
Explainer: बिहार की 'महाभारत' के 2 संजय, 1 ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने...
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई