जेल से रिहा हुए अल्लू अर्जुन, कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी जेल में बितानी पड़ी रात; फैंस के लिए आई गुड न्यूज

Allu Arjun Released From Jail: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को शुक्रवार, 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसी दिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी एक्टर को अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले, एक लोकल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. ये मामला उनकी 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' से जुड़ा है, जिसका 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में प्रीमियर के दौरान वहां मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी.

हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी उनको एक रात जेल में बितानी पड़ी. अब उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो घर कब लौटेंगे? जिसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो उनके फैंस को भी राहत दे सकता है. उनको जेल से रिहा कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि हैदराबाद की जेल में अल्लू अर्जुन को रात इसलिए बितानी पड़ी, क्योंकि उनके जमानत दस्तावेज में देरी हुई. अतिरिक्त डीसीपी टास्क फोर्स श्रीनिवास राव ने ये जानकारी एएनआई को दी है. इस दौरान एक्टर के फैंस ने जेल के बाहर प्रदर्शन कर उनकी रिहाई की मांग की.

#WATCH | Telangana: Allu Aravind, film producer and father of Allu Arjun arrives at Chanchalguda Central Jail in Hyderabad; Allu Arjun will be released today between 7-8 am, as per his lawyer

Allu Arjun was taken to Chanchalguda Central Jail yesterday after a Court sent him to a… pic.twitter.com/9ywigz6drl

— ANI (@ANI) December 14, 2024