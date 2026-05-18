NEET एग्जाम की तैयारी में बिजी ‘पुष्पा 2’ की एक्ट्रेस, तिलक वर्मा संग डेटिंग की अफवाहों पर मां ने दिया रिएक्शन

‘पुष्पा 2’ फेम एक्ट्रेस श्रीलीला इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ पढ़ाई पर भी ध्यान लगा रही हैं. इसी बीच उनका नाम इंडियन क्रिकेटर तिलक वर्मा के साथ जुड़ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों की डेटिंग की खबरों को वायरल कर दिया. लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रहीं इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए एक्ट्रेस की मां ने रिएक्शन दिया है. श्रीलीला की मां डॉ. स्वर्णलता ने एक इंटरव्यू में कहा कि श्रीलीला और तिलक वर्मा के बीच रिलेशनशिप की खबरें पूरी तरह गलत और झूठी हैं.

एक्ट्रेस की मां ने साफ-साफ कहा कि दोनों कभी एक-दूसरे से मिले तक नहीं हैं. श्रीलीला की मां के मुताबिक, ये अफवाहें सोशल मीडिया पर बिना किसी फैक्ट्स के फैलाई जा रही हैं और इनका असलियत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ऐसी झूठी खबरें आखिर शुरू कहां से होती हैं.

तिलक वर्मा संग डेटिंग पर दिया रिएक्शन

श्रीलीला की मां ने बताया कि एक्ट्रेस इस समय अपने करियर और पढ़ाई दोनों पर बराबर ध्यान दे रही हैं. वो फिल्मों के साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही हैं और जून में होने वाले NEET-PG एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह बिजी हैं. डॉ. स्वर्णलता ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और काम पर है, और लव लाइफ के लिए अभी उनके पास समय नहीं है.

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कहां से शुरू हुई डेटिंग की अफवाह?

श्रीलीला और तिलक वर्मा की डेटिंग की अफवाहें उस समय से तेज हुईं जब मुंबई इंडियंस के एक मैच के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव मजाक में तिलक वर्मा को चिढ़ाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ‘तिलक वर्मा इन लव है’. इसके बाद, सोशल मीडिया पर फैंस ने अलग-अलग अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और इसी बीच श्रीलीला का नाम सामने आया है.

श्रीलीला के वर्कफ्रंट की बात करें, तो पिछले साल कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें ‘रोबिनहुड’, ‘जूनियर’ और ‘मास जथारा’ शामिल हैं. इस साल वो ‘उस्ताद भगत सिंह’ और तमिल फिल्म ‘परासक्ति’ में नजर आएंगी. इसके अलावा वो बॉलीवुड में भी कदम रखने जा रही हैं, जहां वो अनुराग बसु की फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ दिखाई देंगी.