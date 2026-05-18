Advertisement
trendingNow13221626
Hindi NewsबॉलीवुडNEET एग्जाम की तैयारी में बिजी ‘पुष्पा 2’ की एक्ट्रेस, तिलक वर्मा संग डेटिंग की अफवाहों पर मां ने दिया रिएक्शन

NEET एग्जाम की तैयारी में बिजी ‘पुष्पा 2’ की एक्ट्रेस, तिलक वर्मा संग डेटिंग की अफवाहों पर मां ने दिया रिएक्शन

‘पुष्पा 2’ फेम एक्ट्रेस श्रीलीला इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ पढ़ाई पर भी ध्यान लगा रही हैं. इसी बीच उनका नाम इंडियन क्रिकेटर तिलक वर्मा के साथ जुड़ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों की डेटिंग की खबरों को वायरल कर दिया.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 18, 2026, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET एग्जाम की तैयारी में बिजी ‘पुष्पा 2’ की एक्ट्रेस, तिलक वर्मा संग डेटिंग की अफवाहों पर मां ने दिया रिएक्शन

‘पुष्पा 2’ फेम एक्ट्रेस श्रीलीला इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ पढ़ाई पर भी ध्यान लगा रही हैं. इसी बीच उनका नाम इंडियन क्रिकेटर तिलक वर्मा के साथ जुड़ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों की डेटिंग की खबरों को वायरल कर दिया. लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रहीं इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए एक्ट्रेस की मां ने रिएक्शन दिया है. श्रीलीला की मां डॉ. स्वर्णलता ने एक इंटरव्यू में कहा कि श्रीलीला और तिलक वर्मा के बीच रिलेशनशिप की खबरें पूरी तरह गलत और झूठी हैं. 

एक्ट्रेस की मां ने साफ-साफ कहा कि दोनों कभी एक-दूसरे से मिले तक नहीं हैं.  श्रीलीला की मां के मुताबिक, ये अफवाहें सोशल मीडिया पर बिना किसी फैक्ट्स के फैलाई जा रही हैं और इनका असलियत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ऐसी झूठी खबरें आखिर शुरू कहां से होती हैं. 

तिलक वर्मा संग डेटिंग पर दिया रिएक्शन
श्रीलीला की मां ने बताया कि एक्ट्रेस इस समय अपने करियर और पढ़ाई दोनों पर बराबर ध्यान दे रही हैं. वो फिल्मों के साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही हैं और जून में होने वाले NEET-PG एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह बिजी हैं. डॉ. स्वर्णलता ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और काम पर है, और लव लाइफ के लिए अभी उनके पास समय नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कहां से शुरू हुई डेटिंग की अफवाह?
श्रीलीला और तिलक वर्मा की डेटिंग की अफवाहें उस समय से तेज हुईं जब मुंबई इंडियंस के एक मैच के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव मजाक में तिलक वर्मा को चिढ़ाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ‘तिलक वर्मा इन लव है’. इसके बाद, सोशल मीडिया पर फैंस ने अलग-अलग अंदाजा लगाना शुरू कर दिया और इसी बीच श्रीलीला का नाम सामने आया है. 

श्रीलीला के वर्कफ्रंट की बात करें, तो पिछले साल कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें ‘रोबिनहुड’, ‘जूनियर’ और ‘मास जथारा’ शामिल हैं. इस साल वो ‘उस्ताद भगत सिंह’ और तमिल फिल्म ‘परासक्ति’ में नजर आएंगी. इसके अलावा वो बॉलीवुड में भी कदम रखने जा रही हैं, जहां वो अनुराग बसु की फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ दिखाई देंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

SreeleelaNEET 2026

Trending news

क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
weather update
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह
Mumbai News
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह
महिलाओं को ₹3000, फ्री बस और 7वां वेतन आयोग! शुभेंदु कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
Shubhendu Adhikari
महिलाओं को ₹3000, फ्री बस और 7वां वेतन आयोग! शुभेंदु कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
जम्मू की वादियों ने बदले आतंकी के इरादे, कहानियों से बिल्कुल अलग थी घाटी की हकीकत
jammu kashmir news
जम्मू की वादियों ने बदले आतंकी के इरादे, कहानियों से बिल्कुल अलग थी घाटी की हकीकत