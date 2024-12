'उस दिन मेरी बेटी और बेटा भी थिएटर में थे...', 'पुष्पा 2' की भगदड़ पर अल्लू अर्जुन बोले- मुझे फंसाया जा रहा

तेलंगााना विधानसभा में एक बार फिर पुष्पा 2 की भगदड़ घटना का मामला गरमाया. जहां AIMIM के विधायक ने तो आरोप लगाया कि अल्लू अर्जुन सब जानते थे. भगदड़ के समय वह मुस्कुरा रहे थे और कहा था कि अब पिक्चर हिट होगी. अब इन सब आरोपों के बीच अल्लू अर्जुन का भी बयान सामने आया है.

अल्लू अर्जुन पर कई आरोप लग रहे हैं. कुछ का कहना है कि अल्लू अर्जुन बिना अनुमति के संध्या थिएटर पहुंचे थे तो कुछ का कहना है कि उन्होंने मृतका व उसके बेटे का हाल तक नहीं लिया. अब अल्लू अर्जुन ने रिएक्ट किया. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोग बेवजह उनपर झूठे आरोप लगा रहे हैं. उनके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं.

VIDEO | 'Pushpa-2' stampede: Here's what actor Allu Arjun (@alluarjun) said at a press conference in Hyderabad.

"It is an unfortunate incident and genuinely speaking nobody is at fault... I genuinely think that nobody should be blamed, and I am not here to blame anybody or to… pic.twitter.com/E4Ag14TJDl

— Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2024