Pushpa 2 Review: अल्लू अर्जुन की फिल्म देख फैंस को कितना आया मजा? बताया मेगा-ब्लॉकबस्टर; देखने से पहले पढ़ें रिव्यू

Pushpa 2 Twitter Review: अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म 'पुष्प 2: द रूल' लंबे इंतजार और कई सारी रिलीज डेट टलने के बाद गुरुवार, 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म की रिलीज से पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद में इसका प्रीमियर रखा गया था. जहां भारी संख्या में फैंस फिल्म और अल्लू अर्जुन को देखने पहुंचे थे. फिल्म को लेकर सोल मीडिया पर फैंस और क्रिटिक्स के रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं.

फिल्म 'पुष्पा 2' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म का रिव्यू फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले एक नजर इसके रिव्यू पर डाल सकते हैं. फिल्म को काफी सराहा जा रहा है. अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर 'पुष्पा राज' बनकर बड़े पर्दे पर तहलका मचा दिया है. सुकुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2021 में आई 'पुष्प राज' की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसका सफर और ज्यादा रोमांचक हो गया है.

#Pushpa2 Good 1st Half! The film picks up right where Part 1 ends. Feels a little lengthy at times and runs purely on drama but Sukumar has done a decent job in packaging this properly in a commercial way. Allu Arjun is back to his terrific form and is once again carrying the… — Venky Reviews (@venkyreviews) December 4, 2024

कैसी लगी फैंल को 'पुष्प 2: द रूल'?

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की फिल्म 'मेगा ब्लॉकबस्टर' बताया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'धमाकेदार एंटरटेनर.. हर लिहाज से शानदार फिल्म. अल्लू अर्जुन ने गजब का परफॉर्मेंस किया है. उनके लिए सभी अवॉर्ड पक्के हैं. सुकुमार ने कमाल कर दिया है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म धूम मचा रही है'. एक आर फिल्म क्रिटिक वेंकी रिव्यू ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, '#Pushpa2 बढ़िया पहला भाग! यह वहीं से शुरू होती है, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. हालांकि फिल्म थोड़ी लंबी लगती है और इसमें ड्रामा ज्यादा है, लेकिन सुकुमार ने इसे बेहतरीन तरीके से पेश किया है. अल्लू अर्जुन अपनी शानदार फॉर्म में हैं और फिल्म को मजेदार बना देते हैं. #Pushpa2TheRule'.

फिल्म के कायल हुए फैंस

एक यूजर ने लिखा, 'एलन मस्क ने #Pushpa2 के प्रमोशन के लिए #Pushpa2TheRule हैशटैग बदला, #AlluArjun का कोई भी फैन लाइक किए बिना नहीं गुजरेगा #wildfirepushpa #Pushpa2TheRulereview'. दूसरे यूजर ने लिखा, 'पुष्पा2 का पहला भाग शानदार है. फिल्म वहीं से शुरू होती है, जहां पहला भाग खत्म हुआ था. कुछ जगह कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है, लेकिन सुकुमार ने ड्रामा को दिलचस्प बनाए रखा है. #अल्लूअर्जुन और फहाद फासिल के बीच का आमना-सामना जबरदस्त है. अब जथारा सीक्वेंस का बेसब्री से इंतजार है!'. इसके अलावा भी कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, जिनमें फिल्म की भर-भर कर तारीफ की गई है.

