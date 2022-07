Pushpa 3 की खबर मिलने पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, मेकर्स को ऐसे किया ट्रोल

Pushpa 3 Release Date: साउथ की फिल्मों का एक्शन हो या कहानी, फैंस इसको खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि साउथ इंडियन फिल्में (South Indian Films) देश की हिंदी पट्टी में भी अच्छा काम कर रही हैं. कई फिल्मों के रिमेक या फिर पार्ट 2 भी बन रहे हैं और वो भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. इस बीच खुलासा हुआ है कि अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर फिल्म पुष्पा (Pushpa) का पार्ट 3 भी रिलीज हो सकता है. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और उन्होंने पुष्पा फिल्म के मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

पुष्पा 3 को लेकर ये जानकारी आई सामने

बता दें कि भविष्य में पुष्पा 3 के रिलीज होने की संभावना पर बात एक्टर फहद फासिल (Fahadh Faasil) ने बात की. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुष्पा फिल्म के दूसरे पार्ट में पुलिस स्टेशन वाले सीन के बाद हर कोई फिल्म का पार्ट 2 देखने को बेताब हैं. फिल्म मेकर्स मूवी पुष्पा का तीसरा पार्ट (Pushpa 3) बनाने के बारे में सोच रहे हैं. इस खुलासे के बाद पुष्पा के फिल्म मेकर्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा.

यूजर्स ने केजीएफ को बताया प्रेरणा

पुष्पा फिल्म के मेकर्स को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा कि धन्यवाद केजीएफ... आप किसी के लिए प्रेरणा हैं.

#Pushpa3

Thank you kgf .... you are the inspiration to some one pic.twitter.com/mii7T2eK23

— DeadPool (@DeadPoolXForce0) July 19, 2022