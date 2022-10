India कभी झुकेगा नहीं... 20 साल में पहली बार ये अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल स्पीच में बोले Allu Arjun

Allu Arjun wins Indian of the Year: 'पुष्पा द राइज' (Pushpa: The Rise) फिल्म से दुनिया भर में तहलका मचाने वाले साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) हाल ही में फिल्म को लेकर काफी भावुक हो गए और उनकी स्पीच की काफी तारीफ भी हो रही है. बता दें कि एक ईवेंट के दौरान अल्लू अर्जुन को एक ऐसा सम्मान दिया गया जिसकी एक्सेप्टेन्स स्पीच में एक्टर ने दिल जीतने वाली बातें की हैं. अल्लू अर्जुन को यह सम्मान 20 साल के करियर में पहली बार मिला जिसपर वो बोले- 'India कभी झुकेगा नहीं..' आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं..

Allu Arjun को मिला ये बड़ा सम्मान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ के जाने-माने एक्टर अल्लू अर्जुन को हाल ही में नई दिल्ली में 'पुष्पा' फिल्म के लिए सम्मानित किया गया और 'इंडियन ऑफ द इयर 2022' (Allu Arjun Indian of the Year 2022) अवॉर्ड से नवाजा गया. इस अवॉर्ड को पाकर 'पुष्पाराज' बेहद भावुक हो गए और उनकी इमोशनल स्पीच तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

'India कभी झुकेगा नहीं..'- फिल्म इंडस्ट्री पर Allu Arjun की इमोशनल स्पीच

बता दें कि अल्लू अर्जुन ने यह बताया कि पिछले 20 साल से वो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें नॉर्थ में किसी फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है, अवॉर्ड दिया गया है. यही वजह थी कि अवॉर्ड पाकर अल्लू अर्जुन भावुक हो गए थे. अपनी स्पीच में उन्होंने कहा- मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच हमारे डिफ्रेंसेस हैं ... जैसे उत्तर और दक्षिण ... लेकिन आप जानते हैं कि इस देश की सुंदरता विविधता है. जब यह फिल्म बनी थी, तब पूरे भारत ने इसका जश्न मनाया था, इसलिए हम सभी भारतीय फिल्म उद्योग के बेटे और बेटियां हैं.'

इतना ही नहीं, स्पीच को अल्लू अर्जुन ने अपने फेमस डायलॉग से किया लेकिन उसको एक बड़ा ट्विस्ट दे दिया. अल्लू अर्जुन बोले- इंडियन सिनेमा... इंडिया कभी झुकेगा नहीं.'

