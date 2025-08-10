'इधर झुकना पड़ेगा', एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन ने CISF ऑफिसर से की बहस, मास्क हटाने से किया मना, लोगों ने किया ट्रोल

Allu Arjun Viral Video: पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के बाद से एक्टर सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं. इस वीडियो में अल्लू अर्जुन से एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ जवान मास्क हटाने के लिए कहता है. मास्क हटाने से पहले एक्टर ने सीआईएसएफ जवान से कुछ ऐसी बात कह दी, जिसके वजह से लोग अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल

दरअसल. एक्टर को एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर कुछ देर के लिए रोका गया और चेहरे से मास्क और चश्मा उतारने को कहा गया. अल्लू अर्जुन पहले तो थोड़ा हिचकिचाए और ऐसा लग रहा था कि सुरक्षाकर्मियों से उनकी बहस हो गई, फिर आखिरकार उन्होंने अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाया. यह वीडियो रेडिट पर वायरल हो गया और नेटिजन्स एक्टर से नाखुश हुए.

अल्लू अर्जुन ने सीआईएसएफ ऑफिसर से की बहस

इस वीडियो में एक्टर सफेद टी-शर्ट और काले ट्रैक सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं. सुरक्षा जांच के दौरान, उन्होंने एंट्री गेट पर सुरक्षाकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उनसे चश्मा और मास्क हटाने के लिए कहा. इसके बाद एक्टर सीआईएसएफ कर्मियों से कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए और उनकी टीम का एक सदस्य भी अधिकारी से बात करता हुआ दिखाई दिया. थोड़ी देर बातचीत के बाद, अल्लू अर्जुन अपना चश्मा और मास्क जल्दी से हटाते हुए दिखाई दिए. उन्होंने जल्दी से मास्क वापस पहन लिया और फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया.

लोगों ने अल्लू अर्जुन को किया ट्रोल

रेडिट पर वीडियो वायरल होते ही, इंटरनेट यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'अपना पूरा चेहरा दिखाओ यार, इतना अहंकार क्यों? दुख की बात है कि ये लोग बेवकूफ प्रशंसकों के कारण खुद को भगवान समझते हैं और नियमों का पालन करने की परवाह नहीं करते.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'सीआईएसएफ वाले को एक्टर से चेहरा दिखाने के लिए कहने का पूरा अधिकार था.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'आम जनता उनका सम्मान और पूजा करती है. बेशक, वे सोचेंगे कि बाकी सब उनसे नीचे हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'पुष्पा झुक गया.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इधर झुकना पड़ेगा.'