'इधर झुकना पड़ेगा', एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन ने CISF ऑफिसर से की बहस, मास्क हटाने से किया मना, लोगों ने किया ट्रोल
Advertisement
trendingNow12874955
Hindi Newsबॉलीवुड

'इधर झुकना पड़ेगा', एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन ने CISF ऑफिसर से की बहस, मास्क हटाने से किया मना, लोगों ने किया ट्रोल

Allu Arjun Viral Video: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में अल्लू अर्जुन एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान से मास्क हटाने की बात पर कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो वायरल होने के बाद एक्टर को लोग ट्रोल कर रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 10, 2025, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अल्लू अर्जुन
अल्लू अर्जुन

Allu Arjun Viral Video: पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के बाद से एक्टर सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं. इस वीडियो में अल्लू अर्जुन से एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ जवान मास्क हटाने के लिए कहता है. मास्क हटाने से पहले एक्टर ने सीआईएसएफ जवान से कुछ ऐसी बात कह दी, जिसके वजह से लोग अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.   

वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल
दरअसल. एक्टर को एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर कुछ देर के लिए रोका गया और चेहरे से मास्क और चश्मा उतारने को कहा गया. अल्लू अर्जुन पहले तो थोड़ा हिचकिचाए और ऐसा लग रहा था कि सुरक्षाकर्मियों से उनकी बहस हो गई, फिर आखिरकार उन्होंने अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाया. यह वीडियो रेडिट पर वायरल हो गया और नेटिजन्स एक्टर से नाखुश हुए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अल्लू अर्जुन ने सीआईएसएफ ऑफिसर से की बहस
इस वीडियो में एक्टर सफेद टी-शर्ट और काले ट्रैक सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं. सुरक्षा जांच के दौरान, उन्होंने एंट्री गेट पर सुरक्षाकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उनसे चश्मा और मास्क हटाने के लिए कहा. इसके बाद एक्टर सीआईएसएफ कर्मियों से कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए और उनकी टीम का एक सदस्य भी अधिकारी से बात करता हुआ दिखाई दिया. थोड़ी देर बातचीत के बाद, अल्लू अर्जुन अपना चश्मा और मास्क जल्दी से हटाते हुए दिखाई दिए. उन्होंने जल्दी से मास्क वापस पहन लिया और फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया.

लोगों ने अल्लू अर्जुन को किया ट्रोल
रेडिट पर वीडियो वायरल होते ही, इंटरनेट यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'अपना पूरा चेहरा दिखाओ यार, इतना अहंकार क्यों? दुख की बात है कि ये लोग बेवकूफ प्रशंसकों के कारण खुद को भगवान समझते हैं और नियमों का पालन करने की परवाह नहीं करते.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'सीआईएसएफ वाले को एक्टर से चेहरा दिखाने के लिए कहने का पूरा अधिकार था.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'आम जनता उनका सम्मान और पूजा करती है. बेशक, वे सोचेंगे कि बाकी सब उनसे नीचे हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'पुष्पा झुक गया.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इधर झुकना पड़ेगा.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Allu Arjunmumbai airportpushpa 2

Trending news

'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
;