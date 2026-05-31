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Hindi Newsबॉलीवुडक्या PVR INOX वाशु भगनानी पर लेने वाला था कानूनी एक्शन? कंपनी ने खुद बताई हकीकत

क्या PVR INOX वाशु भगनानी पर लेने वाला था कानूनी एक्शन? कंपनी ने खुद बताई हकीकत

PVR INOX Pictures ने प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और उनके बैनर पूजा एंटरटेनमेंट के साथ अपने कारोबारी लेन-देन को लेकर बढ़ रही अटकलों को शांत करने के लिए एक औपचारिक बयान जारी किया है। इस बयान में उन रिपोर्टों को खारिज किया गया है, जिनमें दोनों पक्षों के बीच किसी बड़े वित्तीय विवाद की बात कही गई थी।

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 31, 2026, 06:30 AM IST
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क्या PVR INOX वाशु भगनानी पर लेने वाला था कानूनी एक्शन? कंपनी ने खुद बताई हकीकत

PVR INOX पिक्चर्स ने प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट के साथ अपने कथित विवाद को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों कंपनियों के बीच हुई कई फिल्मों की डील से जुड़े नुकसान के कारण पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद और कानूनी तनाव पैदा हो गया था. हालांकि, PVR INOX पिक्चर्स ने अब आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह के मनमुटाव की खबरों को खारिज कर दिया है. कंपनी ने साफ किया है कि प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के परिवार के साथ उनके पुराने रिश्ते आज भी अच्छे और पेशेवर बने हुए हैं. यह सफाई ऐसे समय में आई है, जब पूजा एंटरटेनमेंट पहले से ही एक अलग कानूनी लड़ाई को लेकर सुर्खियों में है. यह मामला डेविड धवन की आने वाली कॉमेडी फिल्म के म्यूजिक राइट्स से जुड़ा हुआ है.

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, PVR INOX पिक्चर्स ने कथित तौर पर पूजा एंटरटेनमेंट के साथ तीन बड़ी रिलीज मिशन रानीगंज, गणपत और बड़े मियां छोटे मियां के लिए एक थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया था. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से जुड़े एक रिफंडेबल एग्रीमेंट के तहत लगभग 100 रुपये करोड़ का एडवांस दिया था. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली संघर्ष करना पड़ा, जिससे काफी नुकसान हुआ. अटकलों में आगे यह भी कहा गया कि रिकवरी के बाद कथित तौर पर लगभग ₹50 करोड़ का पेमेंट बाकी रह गया था और पार्टियों के बीच संभावित सेटलमेंट अरेंजमेंट के हिस्से के तौर पर मुंबई की लग्जरी प्रॉपर्टीज को लेकर चर्चाएं की गईं. इसके अलावा, यह भी अटकलें थीं कि अगर यह मामला अनसुलझा रहता है, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

PVR INOX ने अटकलों को खारिज किया

जैसे ही ऑनलाइन खबरें फैलने लगीं PVR INOX Pictures ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल बयान जारी करके इन दावों से खुद को अलग कर लिया और साफ किया कि इस मामले को पब्लिक में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. कंपनी ने कहा 'इस खबर में कही गई बातें गुमराह करने वाली और सिर्फ अटकलें हैं और ये असलियत या दोनों पक्षों के बीच के रिश्तों की सही तस्वीर नहीं दिखातीं.' बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों पक्षों के बीच आज भी एक-दूसरे के लिए इज्जत वाला प्रोफेशनल रिश्ता कायम है, जो सालों के साथ काम करने से बना है. 'PVR INOX Pictures और भगनानी परिवार के बीच एक पुराना और अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता है, जो सालों तक साथ काम करने और एक-दूसरे की इज़्ज़त करने से बना है.'

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ऑनलाइन चर्चा में पैसे की लेन देन पर सीधे तौर पर बात किए बिना, कंपनी ने कहा कि फिल्म व्यवसाय में व्यावसायिक तालमेल और बातचीत आम बात है और आमतौर पर इन्हें निजी तौर पर ही निपटाया जाता है. 'किसी भी व्यावसायिक साझेदार की तरह, व्यावसायिक लेन-देन और चर्चाएं भी सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्षों के बीच सीधे तौर पर ही की जाती हैं. हमारा मानना ​​है कि किसी भी व्यावसायिक समझौते के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना उचित नहीं है.'

दिलचस्प बात यह है कि इस बयान में प्रोड्यूसर जैकी भगनानी की भी खास तौर पर तारीफ की गई है और दोनों कंपनियों के बीच हुई बातचीत के दौरान उनके रवैये की सराहना की गई है. उन्होंने कहा, 'हम जैकी भगनानी की भी तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने दोनों कंपनियों के बीच के सभी मामलों को कितनी अच्छी तरह से संभाला. जैकी ने लगातार पेशेवर रवैया दिखाया है और वाशु जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है. उनके साथ हमारी बातचीत हमेशा रचनात्मक और सहयोगात्मक रही है.'

पूजा एंटरटेनमेंट पहले से ही सुर्खियों में क्यों?

वहीं इस विवाद के समय ने लोगों का ध्यान और भी ज्यादा खींचा है, क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट इसी समय एक अलग विवाद में कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है. इस प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में टिप्स इंडस्ट्रीज और फिल्ममेकर डेविड धवन के खिलाफ एक मुक़दमा दायर किया है. यह मुकदमा साल 1999 की फिल्म 'बीवी नंबर 1' से जुड़े गानों के आने वाली कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में कथित इस्तेमाल को लेकर है. फिल्म की तय रिलीज से पहले यह मामला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बारीकी से देखी जाने वाली कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया है.

 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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