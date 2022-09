Queen Elizabeth II Death: सुष्मिता से करीना तक, बॉलीवुड स्टार्स ने इमोशनल नोट के साथ याद किया ब्रिटेन की महारानी को

Bollywood remembers Queen Elizabeth: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2 (Britain Queen Elizabeth-II) का कल 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड में निधन हो गया है. वो पिछले साल अक्टूबर से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ II ने 70 साल तक शासन किया, जो इतिहास में किसी भी ब्रिटिश किंग और आज तक दुनिया के हर शासक से ज्यादा था. खैर, क्वीन के निधन पर रॉयल फैमिली ने अनाउंस किया कि- 'आज दोपहर बाल्मोरल में रानी का शांतिपूर्वक निधन हो गया.' अब ऐसे में कई बॉलीवुड की हस्तियों ने सोशल मीडिया पर क्वीन एलिजाबेथ के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किए हैं.

सुष्मिता ने शेयर की तस्वीर

What an incredible & truly celebrated life!!! She loved colors & lived every shade of it, in a single lifetime…The very embodiment of QUEEN!!!

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्वीन एलिजाबेथ II की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'अविश्वसनीय और सही मायने में बेहतरीन जिंदगी! उन्हें रंगों से प्यार था और उन्होंने एक ही लाइफ में हर रंग को जिया. शांति से रहें क्वीन एलिजाबेथ ll.'

बॉलीवुड सेलेब्स ने क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर जताया शोक

सुष्मिता के अलावा करीना कपूर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की एक तस्वीर शेयर की और उसपर हाट वाली इमोजी लगाई. अनुष्का शर्मा ने भी वैसी ही तस्वीर ब्लैक-व्हाइट में पोस्ट की. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'रेस्ट इन ग्रेस.' एक्टर रितेश देशमुख ने भी महारानी एलिजाबेथ II के लिए एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा, 'एक युग का अंत! मुश्किल वक्त में भी उन्होंने कभी अपनी गरिमा को नहीं खोया. सच में एक दुखद दिन है. फैमिली और यूके के लोगों के प्रति संवेदना.'

End of an era!! Through the toughest times she never let got of her dignity. Today is indeed a sad day, condolences to the family and the people of UK. #QueenElizabethII https://t.co/LWAwvAWwbQ

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 8, 2022