एक्टर आर माधवन सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही एक जाना-पहचाना चेहरा नहीं है, बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी उनका बोलबाला काफी लंबे समय से है. उन्होंने कई बार अपनी फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार निभाए, जिन्हें उनके अलावा शायद ही कोई उस तरह से पर्दे पर उतार पाता. आर माधवन ने अपने गुड लुक्स और वर्सेटाइल एक्टिंग से लाखों इंडियन्स के दिलों पर राज किया है. वहीं सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए हाल ही में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. 23 जून को राष्ट्रपति भवन में एक्टर आर माधवन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ये सम्मान दिया गया था. इस सेरेमनी के समय एक्टर के काम और अचीवमेंट्स को लेकर चर्चा हुई और इसी के साथ उनकी लग्जरी वॉच ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.