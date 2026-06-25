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40 लाख की घड़ी पहनकर पद्मश्री लेने पहुंचे आर माधवन, सेरेमनी से वायरल हुई तस्वीरें

R Madhavan Limited Edition Watch: पैन इंडिया एक्टर आर माधवन को सिनेमा में शानदार योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. इस समारोह में वो अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे. लेकिन अवॉर्ड से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टर की लग्जरी वॉच की चर्चा हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 25, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:05 PM IST
40 लाख की घड़ी पहनकर पद्मश्री लेने पहुंचे आर माधवन, सेरेमनी से वायरल हुई तस्वीरें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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