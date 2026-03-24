'लाइन बोलने से पहले...' सिख समुदाय की आपत्ति के बाद आर माधवन ने 'धुरंधर 2' सीन पर दी सफाई, बोले- थोड़ी गलतफहमी है

Dhurandhar 2 के एक सीन को लेकर इतना हंगामा मचा कि अब एक्टर ने इस मामले में वीडियो शेयर किया है. आर माधवन ने ना केवल वीडियो शेयर किया बल्कि पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी है.
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R Madhavan Apologises To Sikh Community: 'धुरंधर 2' में आर माधवन के एक सीन को लेकर विवाद जैसे ही बढ़ता दिखा तो वहीं एक्टर ने सामने आकर तुरंत इस मामले में माफी मांग ली. ये पूरा मामला माधवन के एक सीन पर है जिसमें वो हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हैं और गुरुबानी का उच्चारण कर रहे हैं. इस सीन को लेकर अब एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि उनका इंटेशन किसी की भावनाओं को हर्ट करने का नहीं था.
सीन के विवाद पर सफाई
आर माधवन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया और सफाई दी. एक्टर ने कहा- 'नमस्कार, मैं हूं आर माधवन. 'धुरंधर 2' के पूरे परिवार की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मूवी को इतना प्यार दिया. हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ है कि इस फिल्म के एक सीन में गुरु गोविंद सिंह जी के दसवें ग्रंथ से पहले मैंने सिगरेट स्मोक किया है. जिससे उन लोगों को ठेस पहुंची.'
थोड़ी गलतफहमी है
एक्टर ने आगे कहा- 'मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये बिल्कुल भी सही नहीं है. थोड़ी गलतफहमी है.मुझे पूरा यकीन है ये लाइन बोलने से पहले और सीन करने से पहले फिल्म के निर्देशक आदित्य धर जी ने जो इन सब चीजों का मुझसे ज्यादा ध्यान रखते हैं. उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बोलने से बहुत पहले आप सिगरेट बुझा दीजिएगा. ना ही आपके मुंह से धुआं निकलेगा और ना ही स्क्रीन पर कहीं दिखाई देगा.'
ना तो मेरे मुंह से...
'ये हमारे लिए बहुत ही पाक और पवित्र है. तो मैंने बकायदा सिगरेट बुझा दिया था. उसके बाद अगर आप सीन को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ना तो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है और ना ही फ्रेम में सिगरेट का धुआं है. ना ही सीन के अंत होने तक सिगरेट का कोई नामोनिशान है. क्योंकि ये हमें पता है कि हम जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते. मैं पूरे सिख समुदाय का सम्मान करता है. सबको पता है कि मैं हर फिल्म रिलीज होने से पहले गोल्डन टेंपल जाता हूं.यकीन मानिए हमारा कोई इरादा नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का.ना ही हमने ऐसा इस फिल्म में किया है.'
'माफी मांगो वरना करेंगे प्रदर्शन...''धुरंधर 2'पर सिख समुदाय ने लगाया धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, इस सीन पर है आपत्ति
क्या है पूरा मामला?
धुरंधर 2 में एक सीन में आर माधवन गुरबानी का उच्चारण कर रहे हैं और उनके हाथ में सिगरेट है. इसी पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है. सिख समुदाय और उनके नेताओं का कहना है कि ये सीन धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. इसे लेकर शिवसेना नेता गुरजोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कहा है कि ये सीन तकलीफ देने वाला है. इन्होंने फिल्म निर्माताओं से तुरंत माफी मांगने और विवादित सीन को फिल्म से हटाने की मांग की है. इसके साथ ही चेतावनी देते हुए रहा कि अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई को इस मुद्दे को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं.
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