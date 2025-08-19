8 साल डेट करने के बाद अपनी ही स्टूडेंट के साथ इस एक्टर ने लिए थे सात फेरे, आज कहे जाते हैं इंडस्ट्री के पॉवर कपल!

बॉलीवुड के एक्टर की लव स्टोरी बहुत ही अनोखी होती हैं जिनको सुनकर कई बार फैंस शॉक्ड हो जाते हैं. मगर आज हम आपको एक ऐसे पैन स्टार की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे जो अपनी ही स्टूडेंट के प्यार में पड़ गए थे और फिर कुछ साल डेट करने के बाद शादी कर ली थी. जी हां! हम जानते हैं इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है मगर वो कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज है. इस एक्टर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है.

आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो पैन इंडिया स्टार आर. माधवन हैं. एक्टर आर. माधवन ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में फिल्म 'रहना है तेरे में' से की थी जिसमें वो एक्ट्रेस दीया मिर्जा के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे. ये फिल्म सुपरहिट रही थी. हालकि आर. माधवन साउथ इंडस्ट्री में पहले से ही फेमस थे. फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' के बाद आर माधवन की पॉपुलैरिटी हिंदी ऑडियंस के बीच काफी बढ़ गई थी. जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था.

आर माधवन ने अपने करियर में 'गुरु', 'रहना है तेरे दिल में', 'तन्नू वेड्स मन्नू', 'हिसाब बराबर', 'विक्रम वेधा', '3 इडियट्स' और 'जीरो' जैसी फिल्मों में काम किया है जिसमें उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग ने हर बार फैंस को इंप्रेस किया है. मगर आज हम उनकी फिल्मों की नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. आर. माधवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सरिता बिरजे से शादी की है और इस कपल का एक बेटा वेदांत है जो कि एक नेशनल स्वीमर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर. माधवन की वाइफ सरिता बिरजे उनकी प्रेमिका और वाइफ बनने से पहले उनकी स्टूडेंट थीं. दरअसल सरिता एक्टर आर. माधवन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में स्टूडेंट थीं जो कि एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थीं.

सरिता बिरजे को नौकरी मिलने का बाद उन्होंने थैंक्यू बोलने के लिए आर. माधवन को एक डिनर के लिए इनवाइट किया था, जहां से दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी और लगभग आठ साल डेट करने के बाद दोनों ने साल 1999 में शादी कर ली थी. सरिता एक सोशल वर्कर, बिजनेस वुमन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं. आर. माधवन आए दिन अपने सोशल मीडिया पर पत्नी सरिता के साथ वेकेशन की फोटोज को अपलोड करते रहते हैं वहीं इंटरव्यूज में भी वो अपनी सफलता का श्रेय सरिता को देते हुए दिखाई देते हैं.