/GDN Trailer Out: अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेते नजर आए आर माधवन, जी.डी. नायडू बायोपिक का दमदार ट्रेलर रिलीज

पैन इंडिया स्टार आर. माधवन की अपकमिंग फिल्म ‘जीडीएन’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में वो इंडिया के फेमस विजिनरी इनोवेटर और साइंटिस्ट जी.डी. नायडू की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. ये एक मोस्ट अवेटेड बायोपिक मानी जा रही है, जो इस साल 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
ट्रेलर में आर. माधवन को दमदार और गंभीर अंदाज में दिखाया गया है. वो पूरी तरह से जी.डी. नायडू के किरदार में ढल गए हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस किरदार पर काफी मेहनत की है. फिल्म में उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल किरदार की तरह नजर आ रहा है.
‘जीडीएन’ फिल्म भारत के महान इनोवेटर जी.डी. नायडू की लाइफ पर बेस्ड है, जिन्हें 'भारत का एडिसन' भी कहा जाता है. ये फिल्म सिर्फ उनके इनोवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि उनके स्ट्रगल, थिंकिंग और लाइफ की इमोशनल जर्नी को भी दिखाती है. इस फिल्म के ट्रेलर से ऐसे साइन मिलते हैं कि फिल्म में उनके लाइफ के कई अनसुने पहलुओं को भी दिखाया जाएगा.
आर. माधवन इंडियन सिनेमा के उन कुछ कलाकारों में से हैं, जिन्होंने अलग-अलग लैंग्वेज और जॉनर में काम किया है. उन्होंने रोमांटिक फिल्मों से लेकर गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर फिल्मों कीं. वो अपने हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं और उसे पर्दे पर रियल बना देते हैं, जिससे लोग आसानी से किरदार से जुड़ पाते हैं. इस फिल्म में माधवन का किरदार सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि उनके भावुक और दिमागी सफर को भी दिखाता है.
उन्होंने ट्रेलर में एक शांत, समझदार और बेहद बैलेंस इंसान के रूप में खुद को दिखाया है. फिल्म ‘जीडीएन’ 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उम्मीद है कि लोग इस बॉयोपिक से जी.डी. नायडू की लाइफ और उनकी इनोवेशन को जान पाएंगे.