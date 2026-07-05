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GDN Trailer Out: अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेते नजर आए आर माधवन, जी.डी. नायडू बायोपिक का दमदार ट्रेलर रिलीज

GDN Trailer Out: पैन इंडिया स्टार आर. माधवन की फिल्म GDN का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस अपकमिंग बायोपिक में एक्टर विजिनरी इनोवेटर जीडी नायडू की भूमिका निभा रहे हैं, जो इस साल 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:51 PM IST
GDN Trailer Out: अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेते नजर आए आर माधवन, जी.डी. नायडू बायोपिक का दमदार ट्रेलर रिलीज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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