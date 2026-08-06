थलापति विजय के CM बनने पर आर माधवन का बड़ा बयान! क्या खुद भी राजनीति में रखेंगे कदम; कही दिल छू लेने वाली बात

तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है. तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव जीता और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए. विजय की इस कामयाबी ने उन तमाम कलाकारों में उम्मीद जगा दी है, जो भविष्य में अभिनय छोड़कर राजनीति में आना चाहते हैं. विजय की इस ऐतिहासिक जीत से उनके पुराने दोस्त और मशहूर एक्टर आर माधवन भी काफी खुश हैं. माधवन ने तमिलनाडु की जनता के चुने गए इस बदलाव की जमकर तारीफ कीय
उनका मानना है कि जब एक कलाकार इस मुकाम तक पहुंचता है, तो पूरे राज्य के लिए ये एक पॉजिटिव मैसेज होता है. माधवन ने ये सारी बातें अपनी अपकमिंग तमिल फिल्म ‘जीडीएन’ के प्रमोशन के दौरान कही हैं. इस बातचीत के दौरान उनके साथ जाने-माने डायरेक्टर केएस रविकुमार भी मौजूद थे. फिल्म के प्रमोशन के साथ-साथ दोनों ने सिनेमा और राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर खुलकर अपनी राय रखी. साथ ही राजनीति पर दिया माधवन का बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है.
डायरेक्टर रविकुमार ने कहा कि जब कोई हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से उठकर इतने बड़े और जिम्मेदार पद पर पहुंचता है, तो बहुत गर्व महसूस होता है. इस पर सहमति जताते हुए माधवन ने कहा कि ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता भी अब बदलाव के लिए तैयार है और नया नेतृत्व स्वीकार कर रही है. माधवन ने अपने दोस्त विजय की तारीफ करते हुए कहा, ‘हां, तमिलनाडु का राजनीतिक माहौल इतनी तेजी से बदला है कि अब हर किसी को ये लगने लगा है कि सच में बदलाव आ सकता है’.
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं विजय को बहुत सालों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं. आज मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मेरा एक पुराना दोस्त अब विजय से सीएम विजय बन चुका है’. इसके अलावा डायरेक्टर रविकुमार ने एक्स-रूलर पार्टी डीएमके का जिक्र करते हुए उदयनिधि स्टालिन के बेटे इन्बन का पुराना किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया, ‘जब इन्बन केवल चार साल का बच्चा था, तब वे मेरी गोद में बैठकर तस्वीरें खिंचवाता था’. राजनीति को लेकर अपनी सोच बताते हुए माधवन ने अपनी बात भी रखी.
उन्होंने कहा, ‘राजनीति एक ऐसी दोधारी तलवार है जहां आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें या फिर गलती कर बैठें, आपको हर हाल में लोगों की बातें और ताने सुनने ही पड़ते हैं. आप देश के लिए कितना भी भला क्यों न कर लें, समाज में एक न एक ऐसा गुट हमेशा मौजूद रहेगा जो आपके हर फैसले को गलत नजरिए से ही देखेगा’. जब रविकुमार ने मजाक में पूछा, ‘क्या उनका भी राजनीति में जाने का कोईप्लान है?’, तो माधवन ने हंसते हुए कहा, ‘बिल्कुल भी नहीं, मेरा राजनीति में आने का दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं है’.
राजनीति से दूरी बनाए रखने की वजह समझाते हुए माधवन ने कहा, ‘राजनीति में आने के लिए इंसान के मन में निस्वार्थ सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है. आज के समय में सत्ता की भूख खत्म हो चुकी है. मुझे लोगों का नेता बनकर हुकूमत नहीं चलानी है और न ही मुख्यमंत्री बनना है. मैं इस मामले में थोड़ा स्वार्थी हूं और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद करता हूं’. उन्होंने आगे कहा कि वो समाज की मदद करने के अपने पुराने तरीके को ही जारी रखेंगे. बता दें, माधवन की फिल्म की ‘जीडीएन’ 7 अगस्त को रिलीज होगी.