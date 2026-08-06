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थलापति विजय के CM बनने पर आर माधवन का बड़ा बयान! क्या खुद भी राजनीति में रखेंगे कदम; कही दिल छू लेने वाली बात

R Madhavan on Thalapathy Vijay CM: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिल्मी दुनिया में राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. उनके दोस्त और जाने-माने एक्टर आर माधवन ने इस बदलाव पर अपनी बात रखी है. साथ ही उन्होंने राजनीति में आने पर माधवन ने अपनी राय भी दी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:20 AM IST
थलापति विजय के CM बनने पर आर माधवन का बड़ा बयान! क्या खुद भी राजनीति में रखेंगे कदम; कही दिल छू लेने वाली बात
Image Credit: R Madhavan on Thalapathy Vijay CM

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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