बेटा बना चैंपियन तो R Madhavan ने क्यों छोड़ा अपना देश? दुबई शिफ्ट होने का खोला बड़ा राज

R Madhavan Shift In Dubai: बॉलीवुड और साउथ के दिग्गज एक्टर आर माधवन अपने बेहतरीन अभिनय के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आखिर क्यों वे अपने परिवार के साथ दुबई शिफ्ट हुए. इसके साथ ही उन्होंने भारत से अपने लगाव, टैक्स पेमेंट और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प राज खोले हैं. आइए जानते हैं माधवन की जिंदगी से जुड़ी यह खास बातें.
मैशेबल मिडिल ईस्ट के इंटरव्यू में बताया कि आर माधवन ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में सारे स्विमिंग पूल बंद हो गए थे. उनके बेटे वेदांत का वह ग्रोइंग एज था और उन्हें सही एक्सरसाइज की जरूरत थी. उनकी पत्नी सरिता ने फैसला लिया कि वे वेदांत को लेकर दुबई जाएंगी, क्योंकि वहां पूल खुले थे. अगस्त 2020 में सरिता और वेदांत दुबई चले गए, जिसके बाद माधवन भी काम निपटाकर वहां पहुंच गए. इसी मेहनत की बदौलत वेदांत ने देश के लिए कई मेडल जीते.
'टैक्स आज भी भारत में ही भरता हूं'
दुबई में रहने के बावजूद माधवन का कहना है कि उनकी जड़ें भारत से ही जुड़ी हैं. उन्होंने साफ किया कि उनका 90 प्रतिशत काम भारत में ही होता है और वे अपना पूरा टैक्स भारत सरकार को ही देते हैं. वे साल में करीब 5 से 6 महीने भारत में शूटिंग करते हैं. उन्होंने कहा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप सबसे पहले एक भारतीय ही रहते हैं.
माधवन की नजर से 'तीन दुबई'
माधवन ने बताया कि दुबई के तीन अलग-अलग रूप हैं. पहला रूप वो है जो टूरिस्ट देखते हैं, जैसे बड़े मॉल्स और म्यूजियम. दूसरा दुबई वो है जहां बाहर से आए लोग रहते हैं, जहां बच्चे अलग-अलग देशों के दोस्तों के साथ पढ़ते हैं. और तीसरा दुबई वहां के लोकल नागरिकों का है, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं. माधवन को हर साल कुछ नया सीखने का शौक है. कोविड के समय उन्होंने बोट चलाने की ट्रेनिंग ली और कैप्टन का लाइसेंस हासिल किया. उन्होंने बिना किसी समुद्री अनुभव के सिर्फ दो हफ्ते पढ़ाई की, एग्जाम पास किया और प्रैक्टिकल पूरा करके यह लाइसेंस हासिल कर लिया.
दुबई में फिल्टर कॉफी का बिजनेस और फिटनेस राज
माधवन जल्द ही दुबई में प्रामाणिक साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी का बिजनेस शुरू करने वाले हैं. इसके अलावा अपनी फिटनेस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे केवल भूख लगने पर ही खाना खाते हैं. वे कई बार 16 से 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं, जिससे उनका शरीर हमेशा फिट रहता है.