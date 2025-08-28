 'चॉकलेट बॉय' इमेज के साथ थिएटर में जल्द एंट्री मारेंगे R. Madhavan, फिर से रिलीज होगी सुपरहिट तमिल फिल्म ‘रन’
Advertisement
trendingNow12899755
Hindi Newsबॉलीवुड

'चॉकलेट बॉय' इमेज के साथ थिएटर में जल्द एंट्री मारेंगे R. Madhavan, फिर से रिलीज होगी सुपरहिट तमिल फिल्म ‘रन’

Re Release: पैन इंडिया स्टार आर माधवन की एक और फिल्म जल्द ही री-रिलीज होगी. जिसका नाम सुनकर खुशी से फैंस झूम उठे हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चॉकलेट बॉय' इमेज के साथ थिएटर में जल्द एंट्री मारेंगे R. Madhavan, फिर से रिलीज होगी सुपरहिट तमिल फिल्म ‘रन’

Tamil Film Re Release: पैन इंडिया स्टार आर माधवन कई सालों से हिंदी और साउथ इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और एक के बाद एक लगातार कई हिट फिल्में दे रहे हैं. वहीं हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई उनकी रोमांटिक फिल्म 'आप जैसा कोई' खूब धमाल मचा रही है. इस फिल्म में वो एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनकी फिटनेस, सादगी और स्वीट स्माइल की काफी तारीफ हो रही है. 

रोमांटिक हीरो
आर माधवन ने फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से बॉलीवुड में साल 2001 में एंट्री मारी थी. इस फिल्म में दीया मिर्जा के साथ उनकी केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था और उनकी इमेज एक रोमांटिक हीरो के रूप में बन गई थी. इस फिल्म को लोगों की डिमांड पर फिर से थिएटर में री रिलीज किया गया था. वहीं अब आर. माधवन की एक और सुपरहिट फिल्म जल्द ही रि-रिलीज होने वाली है जिसकी जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर दी है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

सुपरहिट तमिल फिल्म
एक्टर आर माधवन की सुपरहिट तमिल फिल्म 'रन' 23 साल बाद फिर से री रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस मीरा जैस्मीन नजर आई थीं. इस फिल्म में आर माधवन के किरदार को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखा गया था जिसके बाद कई फैंस इसे कॉपी करते हुए भी दिखे थे. तमिल फिल्म 'रन' साल 2002 की हाइएस्ट ग्रासिंग फिल्मों में से एक थी इस फिल्म का अपना एक अलग ही क्रेज था जो आज 23 साल बाद भी बरकरार है. 

यह भी पढ़ें: Salman Khan से छीन गई उनकी लवर बॉय इमेज, अब ये स्टार निभाएगा ‘प्रेम’ का किरदार 

 

चॉकलेट बॉय 
वहीं एक्टर द्वारा फिल्म 'रन' के रि-रिलीज की जानकारी शेयर करते ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, कई फैंस को इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है तो वहीं कई लोगों ने फिल्म के जरिए आर. माधवन की चॉकलेट बॉय इमेज को फिर से देखने की चाह की है. हालांकि फिल्म किस दिन थिएटर में रिलीज होगी इस बात की जानकारी एक्टर ने अभी शेयर नहीं की है. मगर उम्मीद है कि सितंबर के माह में ये सिनेमाघरों में दिखाई पड़ सकती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

R. MadhavanTamil Film RunTamil Film Run re release

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;