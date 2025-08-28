'चॉकलेट बॉय' इमेज के साथ थिएटर में जल्द एंट्री मारेंगे R. Madhavan, फिर से रिलीज होगी सुपरहिट तमिल फिल्म ‘रन’

Tamil Film Re Release: पैन इंडिया स्टार आर माधवन कई सालों से हिंदी और साउथ इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और एक के बाद एक लगातार कई हिट फिल्में दे रहे हैं. वहीं हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई उनकी रोमांटिक फिल्म 'आप जैसा कोई' खूब धमाल मचा रही है. इस फिल्म में वो एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनकी फिटनेस, सादगी और स्वीट स्माइल की काफी तारीफ हो रही है.

रोमांटिक हीरो

आर माधवन ने फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से बॉलीवुड में साल 2001 में एंट्री मारी थी. इस फिल्म में दीया मिर्जा के साथ उनकी केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था और उनकी इमेज एक रोमांटिक हीरो के रूप में बन गई थी. इस फिल्म को लोगों की डिमांड पर फिर से थिएटर में री रिलीज किया गया था. वहीं अब आर. माधवन की एक और सुपरहिट फिल्म जल्द ही रि-रिलीज होने वाली है जिसकी जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर दी है.

सुपरहिट तमिल फिल्म

एक्टर आर माधवन की सुपरहिट तमिल फिल्म 'रन' 23 साल बाद फिर से री रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस मीरा जैस्मीन नजर आई थीं. इस फिल्म में आर माधवन के किरदार को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखा गया था जिसके बाद कई फैंस इसे कॉपी करते हुए भी दिखे थे. तमिल फिल्म 'रन' साल 2002 की हाइएस्ट ग्रासिंग फिल्मों में से एक थी इस फिल्म का अपना एक अलग ही क्रेज था जो आज 23 साल बाद भी बरकरार है.

चॉकलेट बॉय

वहीं एक्टर द्वारा फिल्म 'रन' के रि-रिलीज की जानकारी शेयर करते ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, कई फैंस को इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है तो वहीं कई लोगों ने फिल्म के जरिए आर. माधवन की चॉकलेट बॉय इमेज को फिर से देखने की चाह की है. हालांकि फिल्म किस दिन थिएटर में रिलीज होगी इस बात की जानकारी एक्टर ने अभी शेयर नहीं की है. मगर उम्मीद है कि सितंबर के माह में ये सिनेमाघरों में दिखाई पड़ सकती है.