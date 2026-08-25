कहां है राज की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? ग्लैमर छोड़ अब पहाड़ियों में बसाया घर; बनीं फार्मस्टे की मालकिन

बिपाशा बसु और डिनो मोरिया की हॉरर फिल्म 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म की कहानी से लेकर गाने तक दर्शकों के बीच खूब पसंद किए गए. इस फिल्म की खूबसूरत 'भूतनी' के भी उन दिनों काफी चर्चा में थी. विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म 'राज' में डीनो मोरिया और बिपाशा बसु की केमेस्ट्री के अलावा राज में आशुतोष राणा और मालिनी शर्मा जैसे स्टार भी थे. मालिनी शर्मा ने 'राज' फिल्म में 'भूतनी' का किरदार निभाया था. क्या आपको राज फिल्म की 'खूबसूरत भूतनी' मालिनी शर्मा याद हैं?
'राज' में अपने 'भूतनी' के किरदार से मालिनी शर्मा ने दर्शकों को खूब डराया. ये मालिनी शर्मा की डेब्यू फिल्म थी. अपनी पहली ही फिल्म से वह रातों-रात स्टार बन गईं और फिल्म की सफलता के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. लेकिन, अफसोस कि 2003 में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का जी सिने अवॉर्ड जीतने और फिल्म की अपार सफलता के बाद भी मालिनी का करियर आगे नहीं चल सका.
राज के बाद मालिनी को महेश भट्ट की 'गुनाह' ऑफर हुई, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 2 दिन पहले ही वह फिल्म से निकाल दी गईं. जिसके बाद बिपाशा बसु इस फिल्म में डीनो मोरिया के साथ दिखाई दीं. उन दिनों इस जोड़ी को लेकर दर्शकों में गजब का ही क्रेज था. फिल्मों के अलावा मालिनी शर्मा म्यूजिक वीडियोज और टीवी पर भी नजर आ चुकी हैं. वह बॉम्बे वाइकिंग्स के 'क्या सूरत है' और मीका सिंह के 'सावन में लग गई आग' में नजर आई थीं.
वह नफ़ीसा जोसेफ़ और कुलजीत रंधावा के साथ टेलीविज़न शो 'CATS' का भी हिस्सा थीं. इसी दौरान मालिनी ने 'तुम बिन' फिल्म के एक्टर प्रियांशु चटर्जी से शादी की. हालांकि, कुछ सालों बाद उनकी शादी तलाक पर खत्म हुई. कहा जाता है कि 2002 में, शूटिंग शुरू होने से सिर्फ़ 48 घंटे पहले ही उन्होंने 'एनकाउंटर' फिल्म छोड़ दी थी. धीरे-धीरे वे कम नजर आने लगीं और बॉलीवुड से दूर हो गईं. जब उनका एक्टिंग करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उन्होंने अचानक ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली.
उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर एक बिल्कुल अलग जिंदगी चुन ली. लगभग दो दशक से ज्यादा समय बाद आज मालिनी शर्मा सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच अपना फार्मस्टे चलाती हैं. यानी फिल्मी चकाचौंध से दूर अब उनकी जिंदगी प्रकृति और सुकून के बीच गुजर रही है.
बाद में मालिनी ने 'द स्लो लोकल' (The Slow Local) नाम का एक वेंचर शुरू किया, जो लोकल खाने, क्राफ़्ट और वर्कशॉप पर केंद्रित था. इस पहल की शुरुआत वर्सोवा में पॉप-अप और इवेंट्स से हुई थी, जिसमें बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सेशन से लेकर घर पर बनी ब्रेड, जैम, ग्रेनोला, पीनट बटर, कॉफ़ी और तेल जैसी चीज़ें शामिल थीं. आज वह पुणे से लगभग दो घंटे की दूरी पर सह्याद्रि में एक फ़ार्मस्टे चलाती हैं. वह सब्जियां उगाती हैं और मेहमानों के लिए खाना बनाने में फ़ार्म की उपज का इस्तेमाल करती हैं.
सालों तक कैमरे से दूर रहने के बाद मालिनी हाल ही में 'द स्लो लोकल डायरीज़' के जरिए लौटी हैं, जिसमें उनकी आज की ज़िंदगी की झलक देखने को मिलती है. पहला वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'बहुत समय बाद फिर से कैमरे का सामना कर रही हूं. इस बार मैं असली रूप में हूं, बिना मेकअप, बिना डायलॉग के, दिल से शूटिंग कर रही हूं.'
उन्होंने उन लोगों से भी बात की जो पब्लिक लाइफ़ से उनके गायब होने के बारे में सोच रहे थे. मालिनी ने कहा, 'हाय, मैं मालिनी हूं, 'राज' के 23 साल बाद फिर से कैमरे के सामने हूं. आप में से जो लोग सोच रहे थे कि मैं कहां गायब हो गई थी, तो बता दूं कि मैं ज़िंदा हूं. मैं 'द स्लो लोकल डायरीज़' पेश करने के लिए यहां हूं.'