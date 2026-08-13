कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? भोजपुरी बवाल में राधे मां ने की भविष्यवाणी!

रियलिटी शो भोजपुरी बवाल रिलीज होने के बाद से ही पवन सिंह और काजल राघवानी की पर्सनल लाइफ चर्चा में बनी हुई है. काजल ने अपने रिलेशनशिप से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के राज से पर्दा हटाया है. वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह ने बताया है कि उनकी लाइफ में क्या उतार-चढ़ाव आए थे. भोजपुरी बवाल शो में राधे मां आएंगी. भारती सिंह शो में पवन सिंह और आम्रपाली को राधे मां से मिलवाएंगी.
भोजपुरी बवाल शो में पवन सिंह और आम्रपाली दुबे को भारती सिंह राधे मां से मिलवाते हैं. राधे मां से मिलवाते हुए भारती सिंह ने बोला कि राधे मां लोगों के दुख-दर्द अपने ज्ञान को हर लेती हैं. इसके बाद पवन सिंह राधे मां के पांव छूते हैं. इसके बाद सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं. भारती राधे मां से कहती है कि राधे मां पवन जी को बस एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, क्योंकि इस मामले में उन्हें कई बार धोखा मिला है. ये बात सुनने के बाद राधे मां पवन जी को सामने आने के लिए बोलती है. सिगंर हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं.
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— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 12, 2026
राधे मां कुछ देर के लिए पवन सिंह को एकटक देखती हैं. इसके बाद बोलती है कि इसका दिल बहुत साफ है. 45 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी. पवन सिंह राधे मां की भविष्यवाणी सुन अपना सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं. वहीं आम्रपाली पवन सिंह की उम्र गिन रही होती है.
भारती सिंह दोनों स्टार्स से मजाक करती हैं. बोलती हैं कि आम्रपाली तो उम्र गिन रही है वहीं, पवन सिंह को कहती है शाबाश. अब तो वो वाला डांस होगा. इसके अलावा वह पवन सिंह का डांस स्टेप करके भी दिखाती हैं.
भोजपुरी स्टार्स की लव लाइफ काफी दर्दनाक रही है. पवन सिंह दो बार शादी कर चुके हैं लेकिन दोनों ही शादी उनकी टिक नहीं पाई हैं. पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह से शादी हुई थी. कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी. पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह की लाइफ में ज्योति सिंह की एंट्री हुई. पत्नी की मौत के लगभग 4 साल बाद एक्टर ने ज्योतिं सिंह से दूसरी शादी रचाई थी. पवन सिंह की दूसरी शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. दोनों की शादी 2 साल भी नहीं चल पाया. दूसरी पत्नी ज्योति ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए.