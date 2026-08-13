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कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? भोजपुरी बवाल में राधे मां ने की भविष्यवाणी!

भोजपुरी बवाल शो में पवन सिंह ने पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बाती है. वहीं शो में राधे मां ने बताया है कि पवन सिंह को 45 साल की उम्र में एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी.

Written ByShilpa
Published: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST
कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? भोजपुरी बवाल में राधे मां ने की भविष्यवाणी!
Image Credit: राधे मां ने बताया पवन सिंह को किस उम्र में मिलेगी परफेक्ट पार्टनर (स्क्रीनग्रैब)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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