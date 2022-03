Radhe Shyam ने दूसरे ही दिन पार किया 100 करोड़ का जादूई आंकड़ा, Box Office पर छाए प्रभास

नई दिल्ली: प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की फिल्म 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की और 2022 की सबसे बड़ी ओपनर बनकर उभरी. इसके बाद अब दूसरे दिन के कलेक्शन से राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित पीरियड रोमांस ड्रामा ने कई रिकॉर्ड तोड़े दिए हैं. फिल्म ने केवल दो दिनों में 100 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश किया.

प्रभास और पूजा हेगड़े की 'राधे श्याम' में शानदार विजुअल और प्रोडक्शन डिजाइन है. हालांकि फिल्म ने आलोचकों को काफी प्रभावित नहीं किया, लेकिन फैंस प्रभास और पूजा की रोमांटिक फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. राधेश्याम ने दूसरे दिन 100 करोड़ क्लब में एंट्री करके ये साबित कर दिया है कि देखने वाले ही सही आलोचक हैं.

#RadheShyam ZOOMS past ₹100 cr gross mark in the 2nd day. #Prabhas

ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबलन ने लिखा, '#राधेश्याम ने दूसरे दिन में 100 करोड़ रुपये की कमाई की. #प्रभास (एसआईसी).' इसके बाद उन्होंने दूसरे ट्विट में लिखा है, 'बॉक्स ऑफिस पर 2022 के टॉप 3 इंडियन ओपनर #राधेश्याम - 72.41 करोड़ # भीमला नायक - 61.24 करोड़ # वलीमाई - 59.48 करोड़ .' यानी वर्तमान में, राधे श्याम 2022 की सबसे बड़ी सलामी बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर है.

Top 3 Indian openers of 2022 at the WW Box Office#RadheShyam - ₹ 72.41 cr#BheemlaNayak - ₹ 61.24 cr#Valimai - ₹ 59.48 cr

