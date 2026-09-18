'ये तो कर लेगी...', राधिका आप्टे से इनरवियर में करवाना चाहते थे एक्शन सीन; एक्ट्रेस ने सुनाया पुराना किस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने फिल्मों में जरूरत से ज्यादा न्यूडिटी और इंटीमेट सीन को लेकर बात की है. एक्ट्रेस ने अपने करियर के कुछ अनुभवों को याद करते हुए बताया कि कई बार ऐसे सीन कहानी का हिस्सा होने के बजाय बेवजह शामिल किए जाते हैं. उन्होंने बताय कि अगर किसी सीन की कहानी में जरूरत नहीं है, तो उसे सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कलाकार उसे करने के लिए तैयार है.
राधिका ने बताया कि अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में न्यूड सीन करने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों के बीच उनके बारे में एक धारणा बन गई थी. उन्हें लगता था कि अगर राधिका ने पहले ऐसे सीन किए हैं, तो वह आगे भी बिना सवाल किए इस तरह के सीन कर लेंगी. एक्ट्रेस ने इसी सोच पर सवाल उठाया और कहा कि किसी भी इंटीमेट सीन को शामिल करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह स्क्रिप्ट के लिए वास्तव में कितना जरूरी है.
राधिका ने बताया कि अपनी कुछ फिल्मों में न्यूड सीन करने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों को लगने लगा था कि वह बिना यह सोचे-समझे ऐसे सीन करने के लिए तैयार हो जाएंगी कि क्या स्क्रिप्ट में उनकी असल में ज़रूरत है या नहीं. ज़ूम से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'शुरुआत में मैंने चार-पांच ऐसी फिल्में की थीं जिनमें मैं पूरी तरह न्यूड थी. बहुत से लोग सोचते थे. यह तो कर ही लेगी. इसलिए, मुझे उन्हें बताना पड़ता था कि सुनिए, मैं असल में ऐसा नहीं करूंगी. क्योंकि अब मैंने ऐसा किया है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी है और मैं पूछना चाहती हूं. आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं अभी उसे किस करूं? वे कहते हैं कि थोड़ा सा कर लो न. बहुत से लोगों से मुझे यही जवाब मिलता है. आपको हैरानी होगी. बस थोड़ी सी किसिंग या 15 सेकंड का इम्प्रोवाइज़ेशन. तब मैंने कहा, 'सॉरी, क्या?'
राधिका को एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान मिली एक बहुत ही अजीब और असहज करने वाली रिक्वेस्ट भी याद आई. उन्होंने बताया कि उनसे सिर्फ़ इनरवियर में सीन करने के लिए कहा गया था. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'एक सेट पर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप यह एक्शन सीन कर सकती हैं? अगर आप शर्ट के बटन न लगाएं तो कैसा रहेगा?' इसपर मैंने कहा, 'यह एक एक्शन सीन है. तो शर्ट तो हिलेगी ही, है ना? बेसिक फ़िज़िक्स है.' उन्होंने कहा, 'अगर आप इसे सिर्फ़ ब्रा और अंडरवियर में करें तो? मैंने कहा, 'आप मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं?'
बता दें कि साल 2016 में आई राधिका ने अपनी फिल्म 'पार्च्ड' के एक न्यूड सीन पर भी रिएक्शन दिया था. तब उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए बताया था कि उस सीन को लेकर मिल रही चर्चा से उन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी. उन्होंने कहा, 'इससे मुझे कोई निराशा नहीं हुई. न्यूड सीन सामने आने से मैं परेशान नहीं हूं. मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं है. मुझे पता था कि मेरे रोल के लिए मुझे न्यूड सीन करने होंगे. मीडिया जिस तरह से इस बारे में बात करता रहा उसे देखकर मुझे हैरानी हुई. मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती. फ़िल्म इस सीन से कहीं ज़्यादा है. यह कोई लीक हुआ सीन नहीं है. फ़िल्म कई देशों में रिलीज हो चुकी है और नेटफ़्लिक्स पर मौजूद है.'