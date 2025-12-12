‘ऐसे माहौल में बच्चे पालना मुश्किल...’ इंडस्ट्री के इस नए रूप से घबराईं राधिका आप्टे, बोलीं- अब कंटेंट में सिर्फ खून-खराबा...

Radhika Apte SLAMS Rising Gore In Movies: हाल ही में ‘बदलापुर’, ‘मांझी: द माउंटेन मैन’ और ‘अंधाधुन’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने इंडियन सिनेमा और ओटीटी पर बढ़ते वायलेट कंटेंट पर खुलकर बात की. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरह का खून-खराबा और हिंसा को एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है वो उन्हें बेहद परेशान करता है. कुछ समय पहले मां बनीं राधिका फिलहाल बड़े पर्दे से दूर हैं.

साथ ही उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के माहौल में बच्चों की परवरिश कर पाना उनको डराता है. उन्होंने इसे एक परेशान करने वाला ट्रेंड बताया. राधिका ने कहा कि उन्हें लगता है खून-खराबा और हिंसा वाला कंटेंट अब सीमा पार कर चुका है. उनके मुताबिक, आज जो क्रूरता दिखाई जा रही है, वो सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए परोसी जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसे कंटेंट से बेहद अनकंफर्टेबल महसूस होता है. राधिका का कहना है कि वे नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे ऐसे दौर में बड़े हों.

ऐसे माहौल में बच्चे पर भी पड़ रहा असर

उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का कंटेंट देखकर वे खुद भी मेंटली काफी परेशान हो जाती हैं. उनका मानना है कि कई फिल्ममेकर सिर्फ कहानी में खून-खराबा और हिंसा भरकर उसे इंप्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि अगर किसी कहानी में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी हर हिंसक हरकत को ग्राफिक तरीके से दिखाना जरूरी नहीं है. राधिका के मुताबिक, ये कहानी कहने का तरीका नहीं है बल्कि एक गलत दिशा है.

फिल्मों हिंसा दर्शकों पर गलत प्रभाव छोड़ती हैं

उनका कहना है कि ऐसी क्रूरता दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है और समाज को अंदर से प्रभावित करती है. राधिका का मानना है कि कोविड के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी दौड़ शुरू हो गई है, जहां कंटेंट की गहराई को छोड़कर सिर्फ जंप स्केयर्स वाले सीन बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब फिल्मों और शोज में इमोशन्स, बातचीत और कहानी की बारीकियों पर कम ध्यान दिया जा रहा है. उनकी नजर में, दर्शकों के सामने लगातार हिंसा परोसकर इसे नॉर्मल बना दिया जा रहा है, जो लंबे समय में संस्कृति और सोच दोनों पर असर डालता है.

राधिका आप्टे की आने वाली धांसू फिल्म

राधिका चाहती हैं कि क्रिएटर्स अपनी जिम्मेदारी समझें. राधिका आप्टे हमेशा से उन कलाकारों में रही हैं जो कहानी और किरदार की गहराई पर ज्यादा ध्यान देती हैं. काम की बात करें तो राधिका जल्द ही अगली फिल्म ‘साली मोहब्बत’ में नजर आने वाली हैं. ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसे टिस्का चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है. ये टिस्का की पहली फीचर फिल्म डायरेक्शन फिल्म है और इसे आईएफएफआई तथा शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े फेस्टिवल में सराहना भी मिल चुकी है. फिल्म 12 दिसंबर 2025 को जी5 पर रिलीज होगी.