Advertisement
trendingNow13037862
Hindi Newsबॉलीवुड‘ऐसे माहौल में बच्चे पालना मुश्किल...’ इंडस्ट्री के इस नए रूप से घबराईं राधिका आप्टे, बोलीं- अब कंटेंट में सिर्फ खून-खराबा...

‘ऐसे माहौल में बच्चे पालना मुश्किल...’ इंडस्ट्री के इस नए रूप से घबराईं राधिका आप्टे, बोलीं- अब कंटेंट में सिर्फ खून-खराबा...

Radhika Apte: ‘बदलापुर’, ‘मांझी: द माउंटेन मैन’ और ‘अंधाधुन’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वालीं राधिका आप्टे ने हाल ही में इंडियन सिनेमा और ओटीटी पर बढ़ते वायलेट कंटेंट (खून-खराबे और हिंसा से भरे) को लेकर बात की. उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की कि ऐसे माहौल में बच्चों को कैसे पाला जाए और इससे दूर रखा जाए.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडस्ट्री के इस नए रूप से घबराईं राधिका आप्टे
इंडस्ट्री के इस नए रूप से घबराईं राधिका आप्टे

Radhika Apte SLAMS Rising Gore In Movies: हाल ही में ‘बदलापुर’, ‘मांझी: द माउंटेन मैन’ और ‘अंधाधुन’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने इंडियन सिनेमा और ओटीटी पर बढ़ते वायलेट कंटेंट पर खुलकर बात की. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरह का खून-खराबा और हिंसा को एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है वो उन्हें बेहद परेशान करता है. कुछ समय पहले मां बनीं राधिका फिलहाल बड़े पर्दे से दूर हैं. 

साथ ही उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के माहौल में बच्चों की परवरिश कर पाना उनको डराता है. उन्होंने इसे एक परेशान करने वाला ट्रेंड बताया. राधिका ने कहा कि उन्हें लगता है खून-खराबा और हिंसा वाला कंटेंट अब सीमा पार कर चुका है. उनके मुताबिक, आज जो क्रूरता दिखाई जा रही है, वो सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए परोसी जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसे कंटेंट से बेहद अनकंफर्टेबल महसूस होता है. राधिका का कहना है कि वे नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे ऐसे दौर में बड़े हों. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Radhika (@radhikaofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे माहौल में बच्चे पर भी पड़ रहा असर 

उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का कंटेंट देखकर वे खुद भी मेंटली काफी परेशान हो जाती हैं. उनका मानना है कि कई फिल्ममेकर सिर्फ कहानी में खून-खराबा और हिंसा भरकर उसे इंप्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि अगर किसी कहानी में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी हर हिंसक हरकत को ग्राफिक तरीके से दिखाना जरूरी नहीं है. राधिका के मुताबिक, ये कहानी कहने का तरीका नहीं है बल्कि एक गलत दिशा है. 

रजनीकांत की वो खूंखार फिल्म, जिसने कई महीनों तक थिएटर और OTT पर किया तांडव, मिनटों में कमा डाले 600 करोड़, ताबडतोड़ है एक्शन-थ्रिल

फिल्मों हिंसा दर्शकों पर गलत प्रभाव छोड़ती हैं

उनका कहना है कि ऐसी क्रूरता दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है और समाज को अंदर से प्रभावित करती है. राधिका का मानना है कि कोविड के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी दौड़ शुरू हो गई है, जहां कंटेंट की गहराई को छोड़कर सिर्फ जंप स्केयर्स वाले सीन बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब फिल्मों और शोज में इमोशन्स, बातचीत और कहानी की बारीकियों पर कम ध्यान दिया जा रहा है. उनकी नजर में, दर्शकों के सामने लगातार हिंसा परोसकर इसे नॉर्मल बना दिया जा रहा है, जो लंबे समय में संस्कृति और सोच दोनों पर असर डालता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE5 (@zee5)

राधिका आप्टे की आने वाली धांसू फिल्म 

राधिका चाहती हैं कि क्रिएटर्स अपनी जिम्मेदारी समझें. राधिका आप्टे हमेशा से उन कलाकारों में रही हैं जो कहानी और किरदार की गहराई पर ज्यादा ध्यान देती हैं. काम की बात करें तो राधिका जल्द ही अगली फिल्म ‘साली मोहब्बत’ में नजर आने वाली हैं. ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसे टिस्का चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है. ये टिस्का की पहली फीचर फिल्म डायरेक्शन फिल्म है और इसे आईएफएफआई तथा शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े फेस्टिवल में सराहना भी मिल चुकी है. फिल्म 12 दिसंबर 2025 को जी5 पर रिलीज होगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Radhika Apte

Trending news

संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत