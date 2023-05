सगाई करने वाले Parineeti Chopra-Raghav Chadha हैं कितने पढ़े-लिखे? जानें दोनों की एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स

Raghav Chadha Parineeti Chopra Educational Qualifications: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की बहन और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने 13 मई, 2023 की शाम को, दिल्ली के कपूरथला हाउज (Kapurthala House, New Delhi) में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के युवा नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) से सगाई की है. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की लव स्टोरी के बारे में तो ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इन दोनों की मुलाकात दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इकोनॉमिक्स कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (London School of Economics) में हुई थी. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा कितने पढ़े-लिखे हैं और उनकी एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स क्या हैं...

कितनी पढ़ी-लिखी हैं Parineeti Chopra?

'इशकजादे', 'शुद्ध देसी रोमांस' और 'मेरी प्यारी बिन्दु' जैसी फिल्मों में काम करने वाली परिणीति चोपड़ा ने अंबाला के 'कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी' (Convent of Jesus and Mary) स्कूल से पढ़ाई की है जिसके बाद वो इंग्लैंड चली गईं. मैंचेस्टर बिजनेस स्कूल (Manchester Business School) से उन्होंने बिजनेस, फाइनैन्स और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री ली है. परिणीति ने हिन्दुस्तानी क्लासिकल में भी बी.ए ऑनर्स किया है. 2009 में एक्ट्रेस ने यश राज फिल्म्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया था.

Raghav Chadha की एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स

देश के सबसे युवा नेताओं में से एक, आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राघव चड्ढा की स्कूलिंग दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड (Modern School, Barakhamba Road) से हुई है जिसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में डिग्री हासिल की. इसके बाद इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) से राघव चड्ढा ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (London School of Economics) से इग्जेक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन (EMBA) में कोर्स किया. राघव चड्ढा राजनीति में आने से पहले कई बड़ी कॉम्पनियों में बतौर सीए (CA) काम कर चुके हैं.