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बॉक्स ऑफिस पर दिखा Spider-Man Fever का असर, रिलीज के पहले दिन ही पस्त हुई बॉलीवुड की ये फिल्म

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया. इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी के चलते कई बॉलीवुड फिल्मों को झटका लग सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर इस बॉलीवुड फिल्म पर दिख रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 31, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:23 PM IST
बॉक्स ऑफिस पर दिखा Spider-Man Fever का असर, रिलीज के पहले दिन ही पस्त हुई बॉलीवुड की ये फिल्म

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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