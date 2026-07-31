बॉक्स ऑफिस पर दिखा Spider-Man Fever का असर, रिलीज के पहले दिन ही पस्त हुई बॉलीवुड की ये फिल्म

हर हफ्ते सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें कुछ ऑडियंस को एंटरटेन करने में सफल रहती हैं तो कुछ फेल हो जाती हैं. वहीं बॉक्स ऑफिस की दुनिया में हर फ्राइडे नई फिल्मों के लिए उम्मीदों का नया दरवाजा खोलता है. मेकर्स को भरोसा होता है कि ऑडियंस उनकी स्टोरी और स्टारकास्ट को पसंद करेंगे, लेकिन कई बार बड़े सपनों के साथ रिलीज होने वाली फिल्में पहले ही दिन मुश्किलों में घिर जाती हैं. इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बॉलीवुड फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' को बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत मिली.
इस फिल्म के मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं कि राघव जुयाल की पॉपुलैरिटी और उनके अलग अंदाज का फायदा मिलेगा, लेकिन रिलीज के पहले दिन ही फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई. इसका शुरुआती कलेक्शन लाखों तक ही रह गया, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा.
डांसर और बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' ने इंडिया में रिलीज के पहले ही दिन करीब 25 लाख रुपये का बिजनेस किया. ये आंकड़ा फिल्म की स्टार वैल्यू और रिलीज से पहले बनी उम्मीदों के मुकाबले काफी कम है. हालांकि, फिल्म में राघव जुयाल की एक्टिंग और उनके कॉमिक अंदाज को लेकर लोगों का रिएक्शन काफी पॉजीटिव देखने को मिला. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, लेकिन अच्छी एक्टिंग भी कई बार फिल्म को सिनेमाघरों में मजबूत ओपनिंग दिलाने में फेल हो जाती हैं.
कई शहरों में इस फिल्म के शो कम ऑक्यूपेंसी के साथ चलते नजर आए. तो कुछ जगहों पर लोगों की भीड़ काफी कम रही, जिससे पहले दिन के कलेक्शन पर काफी बुरा असर पड़ा. फिल्म के न चलते के पीछे की एक बड़ी वजह हॉलीवुड की बड़ी रिलीज स्पाइडर-मैन को भी माना जा रहा है.
हॉलीवुड फिल्म'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' रिलीज के साथ ही स्पाइडर-मैन ने लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया और काफी लोग इस सुपरहीरो फिल्म को देखने सिनेमाघरों तक पहुंचे. स्पाइडर-मैन की शानदार शुरुआत और मजबूत बॉक्स ऑफिस पकड़ का असर दूसरी फिल्मों पर साफ-साफ देखने को मिला. कई लोगों ने पहले हॉलीवुड की इस बड़ी फिल्म को प्रायोरिटी दी, जिससे 'भाई तेरा स्टार है' जैसी छोटी बजट की फिल्म के लिए स्क्रीन और ऑडियंस दोनों की चुनौती बढ़ गई.
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने अपनी रिलीज के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मजबूत कमाई दर्ज की है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनर फिल्म बन गई, जिसे इंडियन थिएटर में काफी पसंद किया जा रहा है. जबकि, राघव जुयाल की फिल्म को लोगों का इंतजार करना पड़ा.
'Spider-Man: Brand New Day' becomes biggest Hollywood opener ever in India; collects Rs 61 cr on day 1
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— ANI Digital (@ani_digital) July 31, 2026
'भाई तेरा स्टार है' की धीमी शुरुआत के पीछे सिर्फ बॉक्स ऑफिस क्लैश ही नहीं, बल्कि प्रमोशन की कमी भी एक कारण मानी जा रही है. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर बड़े लेवल पर प्रमोट नहीं किया गया. आज के समय में किसी भी फिल्म के लिए सिर्फ अच्छी कहानी और कलाकार काफी नहीं होते, बल्कि मजबूत प्रमोशन भी जरूरी होता है.
हालांकि, फिल्म के लिए अभी रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. शनिवार और रविवार का कलेक्शन फिल्म की आगे की दिशा तय कर सकता है. अगर ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और वर्ड ऑफ माउथ मजबूत होता है, तो फिल्म अपनी कमाई में सुधार कर सकती है. राघव जुयाल की फैन फॉलोइंग और फिल्म के कंटेंट को देखते हुए मेकर्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग सिनेमाघरों का रुख करेंगे. फिलहाल, बॉक्स ऑफिस की जंग में स्पाइडर-मैन का दबदबा कायम है और 'भाई तेरा स्टार है' को अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.