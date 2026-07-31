बॉक्स ऑफिस पर दिखा Spider-Man Fever का असर, रिलीज के पहले दिन ही पस्त हुई बॉलीवुड की ये फिल्म

हर हफ्ते सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें कुछ ऑडियंस को एंटरटेन करने में सफल रहती हैं तो कुछ फेल हो जाती हैं. वहीं बॉक्स ऑफिस की दुनिया में हर फ्राइडे नई फिल्मों के लिए उम्मीदों का नया दरवाजा खोलता है. मेकर्स को भरोसा होता है कि ऑडियंस उनकी स्टोरी और स्टारकास्ट को पसंद करेंगे, लेकिन कई बार बड़े सपनों के साथ रिलीज होने वाली फिल्में पहले ही दिन मुश्किलों में घिर जाती हैं. इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बॉलीवुड फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' को बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत मिली.