'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बोले राघव जुयाल, कहा- 'इस सीरीज में खुद को व्यक्त करने का मिला मौका'
Advertisement
trendingNow12931575
Hindi Newsबॉलीवुड

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बोले राघव जुयाल, कहा- 'इस सीरीज में खुद को व्यक्त करने का मिला मौका'

Raghav Juyal on The Bads of Bollywood: राघव जुयाल ने बताया कि एक कलाकार के तौर पर अपनी बात कहना भी एक कला है. एक्टिंग के जरिए मैं वो सब कुछ कह पाता हूं, जो आम तौर पर शब्दों में बयां नहीं कर सकता. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जैसे शो के जरिए मुझे कई ऐसे मुद्दों को सामने रखने का मौका मिला, जिन्हें मैं हमेशा महसूस करता आया हूं.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 21, 2025, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राघव जुयाल
राघव जुयाल

Raghav Juyal on The Bads of Bollywood: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हाल ही में सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज हुई है. इस सीरीज में एक्टर राघव जुयाल ने एक अहम किरदार निभाया है. उन्होंने इस शो में 'परवेज' नाम के लड़के का रोल निभाया, जो उनके लिए बेहद खास रहा. राघव ने बताया कि इस शो ने उन्हें खुद को व्यक्त करने का एक अलग और खुला मंच दिया. उनके अनुसार, यह एक ऐसा अनुभव था जहां वे अपनी भावनाएं और विचार खुलकर जाहिर कर सके, जो आमतौर पर वह अपनी निजी जिंदगी में नहीं कह पाते. 

'इस शो से मुझे कई मुद्दों को सामने रखने का मौका मिला'
राघव ने बताया कि 'एक कलाकार के तौर पर अपनी बात कहना भी एक कला है. एक्टिंग के जरिए मैं वो सब कुछ कह पाता हूं, जो आम तौर पर शब्दों में बयां नहीं कर सकता. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जैसे शो के जरिए मुझे कई ऐसे मुद्दों को सामने रखने का मौका मिला, जिन्हें मैं हमेशा महसूस करता आया हूं, लेकिन कभी कह नहीं पाया. मेरे किरदार ने मुझे एक कलाकार के तौर पर आजाद महसूस करवाया.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'इंसान की परवरिश का असर व्यवहार और सोच में दिखता'
उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा कि एक तरफ जहां परिवार हमें सही-गलत की समझ देता है, वहीं दोस्तों से हम मस्ती और शरारतें सीखते हैं. असली जीवन मूल्य वही होते हैं जो घर से मिलते हैं. राघव ने इस बात पर जोर दिया कि एक इंसान की परवरिश का असर उसके व्यवहार और सोच में साफ दिखता है. सीरीज के निर्देशक आर्यन खान की तारीफ करते हुए राघव ने कहा 'आर्यन एक बेहद समझदार और जमीन से जुड़े इंसान हैं. वह शाहरुख खान के बेटे जरूर हैं, लेकिन उनमें इस बात का कोई घमंड नहीं है. उनके परिवार का माहौल अपनेपन और संस्कार से भरा है. जब मैं आर्यन के घर गया, तो मुझे नहीं लगा कि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर में आया हूं. वहां का माहौल एक आम भारतीय परिवार जैसा था, बिल्कुल सादगी से भरा.'

Add Zee News as a Preferred Source

'उनका पूरा परिवार बहुत विनम्र'
उन्होंने आगे बताया, 'उनका पूरा परिवार बहुत विनम्र है. जब गौरी मैम आईं, तो उन्होंने सबसे पहले खाने के लिए पूछा, फिर काम की बात की. मैंने खास तौर पर एक बात नोट की कि खान परिवार में बड़े-बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा है, जो उत्तर भारत की एक पुरानी संस्कृति है. यह देखकर मुझे अपने घर की याद आ गई.' राघव ने यह किस्सा भी साझा किया कि जब उनकी मां पहली बार आर्यन से मिलीं, तो उन्होंने उन्हें बहुत आदर और स्नेह से गले लगाया. ऐसा व्यवहार सिर्फ अच्छे संस्कारों से ही आता है. आखिर में राघव ने हंसते हुए कहा कि दोस्त अक्सर इंसान को बिगाड़ देते हैं, लेकिन पारिवारिक मूल्य हमें सही रास्ता दिखाते हैं. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

The Bads Of BollywoodRaghav JuyalAaryan khan

Trending news

क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
;