Hindi Newsबॉलीवुड

‘वो एक अलग दुनिया है, वहां...’ सलमान खान के फार्महाउस पर बिताए 3 दिन, राघव जुयाल के लिए ऐसा रहा एक्सपीरियंस

Salman Khan Raghav Juyal: हाल ही में राघव जुयाल ने बताया कि सलमान खान के पनवेल फार्महाउस पर बिताया वक्त उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:33 AM IST
राघव जुयाल ने सलमान खान के फार्महाउस पर बिताए 3 दिन
राघव जुयाल ने सलमान खान के फार्महाउस पर बिताए 3 दिन

Raghav Juyal: डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस सीजन 3' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर, डांसर और होस्ट राघव जुयाल ने अपने डांस के साथ-साथ अपने दमदार अभिनय से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले राघव जुयाल ने सलमान खान और शाहरुख खान दोनों के साथ काम किया है. हाल ही में उन्होंने इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की. अपने हालिया इंटरव्यू में राघव ने सलमान के पनवेल फार्महाउस पर बिताए अपने समय को याद किया. 

उन्होंने बताया कि वो जगह सच में एक अलग ही दुनिया है. राघव ने बताया कि वहां का माहौल, पार्टी और एनर्जी इतनी अलग थी कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था. राघव ने रणवीर अल्लाहबादिया से बातचीत में सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं. उन्होंने कहा, 'वो गिवर हैं'. उन्होंने बताया कि उन्होंने सलमान के फार्महाउस पर तीन दिन बिताए थे और वो दिन उनके लिए कभी न भूलने वाले हैं. उन्होंने कहा, 'वहां जो मस्ती हुई, वो किसी और लेवल की थी'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Allahbadia (@beerbiceps)

राघव जुयाल ने जमकर की सलमान खान की तारीफ 

उन्होंने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा, 'भाईजान लोगों की बहुत केयर करते हैं, उन्हें होस्ट करना पसंद है. रात को 3 बजे उन्होंने कहा चलो घोड़ों की मेटिंग देखने चलते हैं. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था'. राघव ने बताया कि सलमान का फार्महाउस एकदम एनर्जी से भरा हुआ होता है. उन्होंने, 'वहां डर्ट बाइक हैं जिन्हें आप झरनों और पानी के रास्तों से चला सकते हैं. ऐसा लगता है जैसे किसी पांच सितारा रिसॉर्ट में आ गए हों. वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है. रातभर पार्टी चलती रहती है, 4 बजे एटीवी गाड़ियां निकलती हैं'. 

सलमान खान की एक अलग ही दुनिया है- राघव 

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'ऐसा लगता है जैसे सलमान भाई की अपनी एक अलग ही दुनिया चल रही हो'. राघव ने ये भी बताया कि सलमान खान सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि सबका बहुत ध्यान रखते हैं. उन्होंने कहा, 'वो सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, खासकर जब दावत होती है. सभी एक्टर्स एक टेंट में उनके साथ बैठते हैं. ऐसा लगता है जैसे परिवार के साथ बैठे हों. कई बार उन्होंने मुझे डांटा भी है, लेकिन वो डांट पिता या बड़े भाई की तरह लगती है'. राघव के मुताबिक, सलमान की सादगी और अपनापन उन्हें बहुत इंस्पायर करता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Juyal (@raghavjuyal)

सलमान खान संग कर चुके हैं काम 

राघव ने सलमान खान के साथ फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में काम किया था, वहीं हाल ही में उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की फिल्म 'द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी काम किया है. ये फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है. राघव ने कहा कि दोनों सुपरस्टार्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत सीखने वाला रहा और दोनों से उन्होंने जिंदगी के अहम सबक सीखे. राघव ने कहा, 'शाहरुख सर और सलमान सर दोनों ने अपनी-अपनी दुनिया खुद बनाई है'.

अबतक 8 फिल्मों और 3 वेब सीरीज में किया काम

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 'दोनों का तरीका अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है — उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से किया है. उनकी यही बात सबसे बड़ी प्रेरणा है कि चाहे हालात कैसे भी हों, इंसान को अपनी पहचान और अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए'. राघव के मुताबिक, इन दोनों सितारों से उन्होंने सीखा है कि असली सफलता वही है जो खुद के दम पर हासिल की जाए. बता दें, राघव जुयाल अब तक 8 फिल्मों और 3 वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं. उनके अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है. 

