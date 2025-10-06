जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल

Trending Photos
हाल ही में रिलीज हुई सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अभिनेता राघव जुयाल ने एक अहम किरदार निभाया है. इसमें वह 'परवेज' नाम के लड़के का रोल निभाते दिखाई दिए. राघव जुयाल ने आर्यन खान के व्यक्तित्व और शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' में जाने का अपना अनुभव एक इंटरव्यू में साझा किया.
जब राघव जुयाल पहुंचे 'मन्नत'
राघव जुयाल ने बताया कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की शूटिंग के दौरान उनके निजी अनुभव भी कम फिल्मी नहीं रहे. सबसे यादगार लम्हा शाहरुख खान के बंगले मन्नत में उनकी पहली विजिट थी. राघव ने हंसते हुए बताया कि मन्नत में पहली बार जाने पर उन्हें एयरपोर्ट जैसे स्कैनर से गुजरना पड़ा. वहां लोग पूछ रहे थे कि 'यह कौन है?'
राघव ने मन्नत में जाते ही आर्यन खान से एक सवाल पूछा था, जो उन्हें शायद नहीं पूछना चाहिए था. इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, "मन्नत में पहुंचकर गलती से मैंने आर्यन से पूछ लिया कि उनका कमरा कौन सा है? फिर, तुरंत मुझे एहसास हुआ कि यह शाहरुख खान का घर है, यहां कमरे नहीं, पूरे फ्लोर होते हैं." इस पर आर्यन हंसे और बोले, "चलो, ऊपर चलते हैं."
राघव जुयाल ने आर्यन से पूछ लिया सवाल
आर्यन खान के बारे में बात करते हुए राघव जुयाल ने कहा कि वह एक अनोखी पर्सनैलिटी हैं. राघव ने खुलासा किया कि आर्यन वास्तव में बेहद मजेदार हैं और खूब लोट-पोट होकर हंसते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि आर्यन कैमरे के सामने ऐसा नहीं करते, जो उनकी निजी पसंद है. राघव जुयाल ने यह भी कहा, "ईश्वर ने आर्यन को अलग तरह से बनाया है."
राघव ने बताया कि मन्नत में जाने का अनुभव इतना शानदार था कि बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत अपनी मां को फोन किया. मां को उन्होंने बताया कि वह मन्नत के अंदर गए थे. इस पर उनकी मां घर की भव्यता और सुंदरता के बारे में पूछती हैं.
राघव जुयाल ने बाद में मां को आर्यन खान से एक दिन फिल्म के सेट पर मिलवाया था. इस दौरान आर्यन ने राघव की मां को प्यार और आदर से गले लगा लिया था.
