'हीरो के कहने पर फिल्म से निकाला...', राघव जुयाल का बॉलीवुड पर छलका दर्द, खुलासा सुन हैरान हुए फैंस

राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. राघव जुयाल ने अपने करियर की शुरुआत डांसिंग से की थी. वहीं इसके बाद वह रियलिटी शो को होस्ट कर चुके हैं. राघव फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. हाल ही में राघव ने फिल्म रिजेक्शन के बारे में बात की है. उन्होंने बताया है कि उनके एक फिल्म से एक्टर के कहने पर बाहर कर दिया था.
एक इंटरव्यू में राघव जुयाल ने बताया है कि जब उन्हें किल फिल्म ऑफर हुई थी. इससे ठीक पहले उनके हाथ से बड़ी फिल्म निकल गई. एक्टर ने बताया मुझे एक फिल्म के लिए चुना गया था. फिल्म की शुटिंग शुरू होने वाली थी. मैं फिल्म को लेकर पूरी तरह से तैयार था. फिर अचानक फोन आना बंद हो गया.
मुझे बताया गया है कि फिल्म के लिए बड़े चेहरे की जरूरत है. एक्टर ने बताया है कि इस रिजेक्शन के पीछे का कारण जब पता चला उसे उनका दिल टूट गया. उन्होंने मुझे बोला था कि वो बड़े चेहरे की तलाश में है मेरा चेहरा छोटा है. मैंने उनको बोला कि मैं खा पीकर अपना चेहरा बड़ा कर सकता हूं. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि फिल्म मेकर्स ने एक्टर के कहने पर फिल्म से बाहर कर दिया. मुझे दुख हुआ था. फिल्म के लीड एक्टर के कहने पर मुझे फिल्म से निकाल दिया था उस समय काफी दुख हुआ था.
राघव ने बोला कि उसके बाद उनके साथ जो भी हुआ काफी अच्छा हुआ. एक्टर ने बताया है कि वो फिल्म कभी बनी ही नहीं है. वह काफी बड़े स्टूडियो की फिल्म थी. कई बार फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी लेकिन कभी नहीं हुई.
एक्टर ने बताया है कि किल फिल्म के बाद एक्टर के पास कई स्क्रिप्ट आई. ज्यादातर स्क्रिप्ट लीड रोल के लिए थी. किल फिल्म के बाद ही भाई तेरा स्टार है की स्क्रिप्ट है. भाई तेरा स्टार फिल्म को विवेक बी अग्रवाल ने डायरेक्ट की है. फिल्म में राघव जुयाल, संजय कपूर, निक्की वेल्स और निहारिका एनएम लीड रोल में है. फिल्म 30 जुलाई 2026 को रिलीज होगी.