Add Zee Business As A Preferred Source
App

'हीरो के कहने पर फिल्म से निकाला...', राघव जुयाल का बॉलीवुड पर छलका दर्द, खुलासा सुन हैरान हुए फैंस

डांसर और रियलिटी शो होस्ट राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्हें एक्टर के बोलने पर फिल्म से बाहर निकाल दिया था.

Written ByShilpa
Published: Jul 28, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:07 PM IST
'हीरो के कहने पर फिल्म से निकाला...', राघव जुयाल का बॉलीवुड पर छलका दर्द, खुलासा सुन हैरान हुए फैंस

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टीम इंडिया में नहीं रणजी के 4 चैंपियन, घरेलू क्रिकेट में खुद को तपाने का क्या फायदा?
India vs Sri Lanka14 min ago
2
Vivek Oberoi17 min ago
3
Delhi news24 min ago
4
anti paper leak bill 202625 min ago
5
TV reality show26 min ago