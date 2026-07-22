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आर्यन खान क्यों नहीं करते स्माइल, राघव जुयाल ने बताया शाहरुख खान के बेटे क्यों रहते हैं इतने सीरियस?

एक्टर राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बताया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इतने सीरियस क्यों रहते हैं?

Written ByShilpa
Published: Jul 22, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:35 AM IST
आर्यन खान क्यों नहीं करते स्माइल, राघव जुयाल ने बताया शाहरुख खान के बेटे क्यों रहते हैं इतने सीरियस?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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