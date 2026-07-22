आर्यन खान क्यों नहीं करते स्माइल, राघव जुयाल ने बताया शाहरुख खान के बेटे क्यों रहते हैं इतने सीरियस?

राघव जुयाल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी. राघव डांसिंग के अलावा एक्टिंग भी कर चुके हैं. जल्द ही वह 'भाई तेरा स्टार है' फिल्म में नजर आएंगे. इससे पहले वह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में राघव ने बताया है कि आखिर आर्यन खान पब्लिक इवेंट्स में मुस्कुराते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं?
राघव इन दिनों अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. इस दौरान दिए इंटरव्यू में उन्होंने आर्यन खान के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि आखिर आर्यन खान इतने सीरियस क्यों रहते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है.
हाल ही में दिए इंटरव्यू में राघव ने बताया है कि वह दिखावा नहीं करना चाहते हैं. वह किसी तरह का बनावटीपन नहीं दिखाते हैं. वह बहुत क्रिएटिव, सिंपल और दयालु हैं. उनका नेचर भी बहुत अच्छा है. राघव से सवाल किया गया है कि क्या वह घर पर भी सीरियस रहते हैं?
इस सवाल का जवाब देते हुए राघव ने बताया है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग हैं. अगर वह स्माइल नहीं करना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है. घर पर वह हंसते हैं, मजाक करते हैं और खूब मस्ती करती है. राघव ने बता है कि कहीं ना कहीं उन्हें कैमरे के सामने स्माइल करने से फोबिया टाइप है.
राघव ने आगे बताया है कि कैमरे के सामने उन्हें मुस्कुराने से डर लगता है. वह कैमरे के सामने मुस्कुराता ही नहीं है, उन्हें एटिट्यूड में रहना बहुत पसंद है. हम लोगों के साथ उनके हाव-भाव नजर आते हैं. उसमें बच्चों जैसी मासूमियत दिखती है. राघव आर्यन खान के बेहद करीब हैं, अक्सर वह आर्यन खान के घर पर भी जाते हैं.
राघव इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. दरअसल अफवाह है कि वह एक्ट्रेस शहनाज गिल को डेट कर रहे हैं. हाल ही में दोनों को साथ में देखा गया था. जिसके बाद से उनके अफेयर की चर्चा तेज हो गई है. हाल ही में राघव और शहनाज गिल को कार में एक साथ देखा था. सोशल मीडिया पर राघव और शहनाज का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था.