कभी रिएलिटी शो में फेस किया था रिजेक्शन, Mithun Chakraborty का ‘Trump Card’ बन की थी इस शो में एंट्री, अब बने सुपरहिट वेब सीरीज के हीरो

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में हर साल कई ऐसे स्टार्स आते हैं जिनके भीतर कूट-कूटकर टेलैंट भरा होता है और लाख परेशानियों के बाद भी वो एक उभरता सितारा बन आसमान में चमकते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही टैलेंट से भरपूर व्यक्ति से परिचय कराने वाले हैं, जो की कई सालों से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और अब जाकर उनके हाथ सफलता लगी है. रिएलिटी शो ‘डांस इंडिया डांस’ टॉप 18 में राघव जुएल को जगह मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था.

राघव बने थे ‘ट्रम्प कार्ड’

‘डांस इंडिया डांस’ के सीजन 3 में टॉप 18 का हिस्सा बनने के बाद राघव को मास्टर मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें वाइल्ड-कार्ड राउंड में अपने ‘ट्रम्प कार्ड’ के रूप में शो में पेश किया था. जिसके बाद वो कई भारतीय युवाओं के लिए डांस गुरु बन गए थे. डांस के साथ-साथ राघव ने डासिंग शो में होस्टिंग कर दर्शकों को खूब हंसाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म ‘एबीसीडी 2’

राघव जुएल अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के चलते फैंस के फेवरेट बन गए थे. लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, और साल 2014 में उन्हें फिल्म ‘सोनाली केबल’ में एक छोटा सा रोल मिला, जिसमें वो अली फजल और रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आए थे. इस फिल्म के बाद राघव, वरुण धवन के साथ फिल्म ‘एबीसीडी 2’ में एक एक्टर और डांसर के तौर पर दिखाई दिए थे.

फिल्म ‘वेडलॉक’

फिल्म ‘एबीसीडी 2’ के बाद, राघव ने ‘डांस प्लस’ के कई सीजन में होस्टिंग की और ‘प्रेम की दिवाली’, ‘डांस चैंपियंस’ और ‘राइजिंग स्टार’ और ‘दिल है हिंदुस्तानी 2’ जैसे सिंगिंग रियलिटी शो का हिस्सा भी बनें. वहीं 2016 में, राघव ने रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ सीजन 7 में भाग लिया. बाद में उन्होंने ‘नवाबजादे’ (2018), ‘स्ट्रीट डांसर 3 डी’ (2020) और रोमांटिक फिल्म ‘वेडलॉक’ से एक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया.

फिल्म ‘किल’

कई साल स्ट्रगल और तरह-तरह के रिएलिटी शो करने के बाद राघव ने फिल्म ‘किल’ में अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को शॉक्ड कर दिया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान के हीरो के रूप में बना ली. इस फिल्म से वो रातों-रात हीरो बन गए और कई डायरेक्टर की पहली पसंद भी, इस फिल्म के बाद राघव को हाथ लगा बादशाह का पत्ता. फिल्म ‘किल’ के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ ‘बादशाह’ में राघव को बतौर मेन कैरेक्टर के रूप में चुना गया, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से स्क्रीन पर आग लगा दी. इस सीरीज में फैंस राघव की एक्टिंग और कॉमेडी की काफी तारीफ कर रहे हैं. वहीं कई लोग उन्हें बॉलीवुड के बड़े सितारे के रूप में देख रहे हैं.