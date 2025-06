'मैंने अपनी नाक तुड़वाई और...' बॉलीवुड का वो एक्टर, जिसने खेल के मैदान में भी भारत का सिर किया ऊंचा

बॉलीवुड में आपने कई सितारों को कहते सुना होगा कि वह एक्टर नहीं, कुछ और बनना चाहते थे. किसी को डॉक्टर बनना था तो किसी को क्रिकेटर, टेनिस प्लेयर या फुटबॉलर बनना था. लेकिन इस इंडस्ट्री में शायद ही कोई कलाकार ऐसा होगा जो एक्टर बनने के बाद अपने सपनों को पर्सनल लाइफ में जी पाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने हर चीज को साइड करके खेल को चुना. हम बात कर रहे हैं एक्टर राहुल बोस की.

एक्टर के साथ शानदार प्लेयर भी हैं राहुल बोस

राहुल बोस भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों में से एक रहे हैं जिन्होंने अपने हर किरदार को बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा. वहीं, इससे इतर वह इंटरनेशनल रग्बी खिलाड़ी भी रहे हैं. शायद ही किसी को इस बारे में जानकारी होगी कि मल्टी टैलेंटेड एक्टर राहुल रग्बी के शानदार खिलाड़ी हैं. उन्होंने लंबे वक्त तक इंटरनेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है. हालांकि, एक लंबी पारी के बाद उन्होंने 2008 में इस खेल को अलविदा कह दिया.

राहुल को याद आया स्कूल का किस्सा

