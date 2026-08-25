महिलाएं क्या पहनें, ये उनकी पसंद... राहुल गांधी ने किया कृति सेनन को सपोर्ट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षा बंधन ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहीं एक्ट्रेस कृति सेनन का सपोर्ट किया. ऐड में कृति के आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे. इसपर राहुल गांधी ने कृति सेनन के बयान को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. साथ ही उन्होंने लिखा, 'किसी महिला के कपड़े और उसके लाइफस्टाइल को लेकर ऑनलाइन निगरानी या सवाल-जवाब नहीं होना चाहिए. उन्होंने महिलाओं की पसंद और अपनी जिंदगी जीने के अधिकार का समर्थन किया.
राहुल गांधी का महिलाओं की आजादी और पितृसत्तात्मक सोच को लेकर यह रुख नया नहीं है. हाल ही में 'मनुस्मृति' को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी. अब कृति सेनन की पोस्ट शेयर कर उन्होंने एक बार फिर महिलाओं की पसंद और उनके अधिकार से जुड़े सवाल को समर्थन दिया है.
दरअसल, रक्षा बंधन के मौके पर सामने आए इस ज्वेलरी ऐड में कृति सेनन के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी. दरअसल, ज्वेलरी ब्रांड के एक विज्ञापन में कृति का इंडो-वेस्टर्न लुक कुछ लोगों को पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर उनके पहनावे को लेकर सवाल उठाए गए. इसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी बिना नाम लिए विज्ञापन की स्टाइलिंग पर निशाना साधा. इसके बाद कृति ने भी अपनी बात रखी थी. अब राहुल गांधी के उनके समर्थन में सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
पूरा विवाद एक रक्षाबंधन विज्ञापन से शुरू हुआ. ज्वेलरी ब्रांड के एक विज्ञापन में कृति सेनन ने ऑफ-व्हाइट कलर का इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है. इसमें ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, ड्रेप्ड स्कर्ट और केप शामिल है. विज्ञापन सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके कपड़ों को त्योहार के हिसाब से सही नहीं बताया.
तब कृति ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'किसी महिला के कपड़ों को देखकर उसकी संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान तय नहीं किया जा सकता.' कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''त्योहारों का मतलब आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं है, बल्कि उन परंपराओं के प्रति भावनाओं और उनके महत्व में है. रक्षाबंधन का त्योहार सुरक्षा और प्यार के रिश्ते का प्रतीक है. मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधती हैं और एक-दूसरे की सुरक्षा, अच्छी सेहत, खुशी और लंबी उम्र की कामना करती हैं.''
साथ ही कृति ने पोस्ट में पूछा, 'हम महिलाओं को यह बताना आखिर कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? समय के एथनिक फैशन में भी काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी किसी महिला के कल्चर के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से मापा जाता है. संस्कृति और परंपराएं महिला के दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं.'