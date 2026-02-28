गर्लफ्रेंड की वजह से फिल्म से बाहर हुए थे सैफ अली खान? 34 साल बाद डायरेक्टर ने किया खुलासा

एक्टर सैफ अली खान को उनकी डेब्यू फिल्म बेखुदी से बाहर निकाल दिया था. वहीं अब फिल्म डायरेक्टर राहुल रवैल ने बताया कि उन्होंने सैफ को क्यों फिल्म से निकाला था.
एक्टर सैफ अली खान साल 1992 में फिल्म बेखुदी से एक्टिंग डेब्यू करने वाले थे. फिल्म में सैफ के ऑपोजिट में काजोल थी, लेकिन सैफ को फिल्म ने निकाल दिया गया था. दरअसल सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राहुल रवैल ने उन्हें एक शर्त की वजह से फिल्म से निकाल दिया था. वह शर्त थी कि सैफ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लें या फिर फिल्म से बाहर हो जाएं. तो इसपर सैफ ने 'बेखुदी' फिल्म छोड़ दी. वहीं सालों बाद डायरेक्टर राहुल ने अपने हिस्से की कहानी बताई है. राहुल ने बताया कि उन्होंने सैफ को उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं बल्कि गैरजिम्मेदाराना रवैये से बाहर निकाला गया था.
राहुल रवैल ने बताया सैफ को बेखुदी फिल्म से क्यों निकाला एक इंटरव्यू में रहुल रवैल से जब सवाल किया गया कि उन्होंने अपनी फिल्म बेखुदी से सैफ अली खान को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड थी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने बोला- नहीं ये गलत है, वह गैर जिम्मेदार थे, शूटिंग पर नहीं आते थे, जिससे मैं परेशान हो गया था.
अब आ गया बदलाव
राहुल ने आगे बताया है कि उस समय सैफ गैर जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मैं उनसे बहुत खुश हूं, इतने सालों में भी उनमें काफी बदलाव आया है. मैं जब भी काम करता हूं तो मैं लोगों से अपना काम ठीक से करने की उम्मीद करता हूं.
बेखुदी को लेकर सैफ ने कही थी ये बात
वहीं, सैफ अली खान ने बेखुदी से निकाले जाने पर साल 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है ऑटो रिस्का में बैठ और 10 चक्कर काटो, किसी के ऑफिस में 3 घंटे तक बैठो, इसे स्ट्रेगल कहते हैं. मेरा भी स्ट्रगल था लेकिन अलग था. मुझे अपनी पहली फिल्म ने निकाल दिया गया क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो या फिर फिल्म को.
