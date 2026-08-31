'ना बोल पाता था, ना चल पाता था...', 'आशिकी' फेम राहुल रॉय ने बयां किया ब्रेन स्ट्रोक के बाद का दर्दनाक मंजर

Rahul Roy Brain Stroke Comeback: 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आशिकी' से लाखों दिलों की धड़कन बनने वाले अभिनेता राहुल रॉय एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. लेकिन पर्दे की इस चमक के पीछे एक बेहद दर्दनाक और संघर्षभरी कहानी छिपी है. साल 2020 में कारगिल में शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को एक भयानक ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. हाल ही में एक इंटरव्यू में राहुल ने अपने हेल्थ अपडेट और लाइफस्टाइल में आए हैरान कर देने वाले बदलावों के बारे में बात की है.
कारगिल में आया था ब्रेन स्ट्रोक
फिल्म 'आशिकी' से अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता राहुल रॉय ने 2020 के उस खौफनाक दौर को याद किया है जब कारगिल में 'LAC: लाइव द बैटल' की शूटिंग के दौरान उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया था. इस मेडिकल इमरजेंसी के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके दिमाग और दिल की एंजियोग्राफी की गई थी. राहुल ने बताया कि स्ट्रोक के बाद वो इतने टूट चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो कभी आम जिंदगी में वापस लौट भी पाएंगे या नहीं. फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में राहुल रॉय ने अपनी रिकवरी के मुश्किल सफर का खुलासा किया है.
“लगता था कभी चल और बोल नहीं पाऊंगा”
राहुल रॉय ने इंटरव्यू में अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें अपनी बॉडी पर भरोसा ही नहीं रहा था. उन्हें लगने लगा था कि वो शायद फिर कभी चल या सही से बोल नहीं पाएंगे. पहले वे काफी हैवी स्मोकर थे और नॉन-वेजिटेरियन खाना पसंद करते थे. लेकिन इस बीमारी ने उनकी पूरी जीवनशैली बदल कर रख दी. आज वे पूरी तरह से शाकाहारी यानी वीगन बन चुके हैं.
जैन खाना और रोज की 8 दवाइयां
अभिनेता ने अपनी नई दिनचर्या का जिक्र करते हुए बताया कि अब वे प्याज, लहसुन और दूध तक से तौबा कर चुके हैं. वे पूरी तरह से जैन खाना खा रहे हैं. इसके साथ ही अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए वे हर दिन नाश्ते के बाद 8 अलग-अलग दवाइयां लेते हैं. राहुल का कहना है कि इतने कड़े परहेज और अनुशासन के बाद अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है और वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.
करणवीर बोहरा का मिला पूरा सपोर्ट
स्वास्थ्य में सुधार के बाद अब राहुल रॉय अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. वे जल्द ही कुकू टीवी की नई सीरीज 'सुपर बादशाह' से अभिनय की दुनिया में धमाकेदार वापसी करेंगे. इस शो में वे टीवी एक्टर करणवीर बोहरा के साथ एक अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाते दिखेंगे. राहुल ने बताया कि जब करणवीर बोहरा और माधवी इस रोल का ऑफर लेकर उनके पास आए, तो वे काफी एक्साइटेड थे. हालांकि, स्ट्रोक के कारण बोलने में हो रही दिक्कत को लेकर वे थोड़े आशंकित थे, लेकिन करणवीर ने पूरे प्रोजेक्ट के दौरान उनका बहुत साथ दिया.
'आशिकी' से 'सुपर बादशाह' तक का सफर
महेश भट्ट की 1990 में आई म्यूजिकल हिट फिल्म 'आशिकी' से अनु अग्रवाल के साथ रातों-रात स्टार बने राहुल रॉय ने लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है. हाल ही में नवंबर 2025 में रिलीज हुई कानू बहल की साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म 'आग्रा' में भी वे मोहित अग्रवाल और प्रियंका बोस के साथ नजर आए थे. अब 'सुपर बादशाह' के जरिए वे एक बार फिर पर्दे पर अपना जादू चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.