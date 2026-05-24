सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक बब्बर ने तोड़ी चुप्पी, इंस्टाग्राम पर किया क्रिप्टिक पोस्ट

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार राज बब्बर का परिवार इस समय लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है. इस बार वजह उनके बेटे आर्य बब्बर और सौतेले भाई प्रतीक बब्बर हैं. सोशल मीडिया पर आर्य के हालिया बयानों ने फैमिली के बीच चल रहे तनाव को बाहर ला दिया है, जिसके बाद फैंस हैरान हैं.
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इन दिनों एक्टर टर्न पॉलिटिशियन राज बब्बर के दोनों बेटों के बीच काफी तनाव देखने को मिल रहा है. ये हंगामा उस समय शुरू हुआ, जब एक्टर के बड़े बेटे आर्य बब्बर ने अपने हालिया इंटरव्यू में सौतेले भाई प्रतीक को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए. आर्य के बयानों पर पलटवार करते हुए प्रतीक ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जो उनकी पत्नी प्रिया बनर्जी द्वारा पहले शेयर किया गया था. इस पोस्ट में लिखा था, ‘अगर गलत जानकारी से बिलों का भुगतान होता, तो कुछ लोग आखिरकार सफल हो जाते.’
प्रतीक बब्बर ने इस क्रिप्टिक पोस्ट के साथ #IYKYK हैशटैग भी लगाया गया. उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन इसे आर्य बब्बर के हालिया दावों से जोड़कर देखा जा रहा है.
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, आर्य बब्बर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने छोटे भाई प्रतीक बब्बर पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा कि परिवार ने हमेशा प्रतीक के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनके मुताबिक प्रतीक ने अक्सर पूरे परिवार को गलत तरीके से सबके सामने प्रजेंट किया. आर्य ने ये भी कहा कि जब जरूरत होती है तब पिता राज बब्बर का सहारा लिया जाता है, लेकिन बाकी समय उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता.
प्रतीक ने परिवार से बनाई दूरी
आर्य ने इस बातचीत में आगे ये भी कहा कि ये उनके लिए बेहद दुख की बात है कि जिस परिवार ने प्रतीक को हमेशा अपनाने की कोशिश की, वही आज दूरी का सामना कर रहा है. उन्होंने ये भी दावा किया कि कई बार प्रतीक ने परिवार की जिम्मेदारियों और रिश्तों को लेकर अलग व्यवहार किया. हालांकि, आर्य ने ये भी साफ किया कि वो अपने भाई से प्यार करते हैं, लेकिन जहां उन्हें गलत लगता है वहां वो चुप नहीं रह सकते.
राज बब्बर
आर्य के इन बयानों के बाद से ही सोशल मीडिया पर राज बब्बर का परिवार फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. आपको बता दें कि राज बब्बर ने साल 1975 में नादिरा बब्बर से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे आर्य और जूही बब्बर हैं. बाद में उनका रिश्ता एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से जुड़ा और साल 1986 में उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ. लेकिन बेटे को जन्म देते ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया, जिसके बाद राज बब्बर के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए और परिवार में तनाव बढ़ गया.
फिलहाल, प्रतीक बब्बर या राज बब्बर की तरफ से आर्य के आरोपों पर कोई सीधा बयान नहीं आया है. लेकिन प्रतीक का इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे एक तरह का जवाब या तंज मान रहे हैं.
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