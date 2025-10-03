एक अफवाह और चौपट हो गया इस बड़े सिंगर का करियर, राज कपूर की वजह से छोड़ा था एक्टर बनने सपना

‘मैं शायर तो नहीं’ जैसे पॉपुलर गाना गाने वाले इस सिंगर का करियर एक झूठी खबर ने बर्बाद कर दिया था. आइए जानते हैं इस सिंगर का नाम और उस फेक खबर के बारे में.
बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गायक हैं जिन्होंने अपनी आवाज से स्क्रीन पर जादू बिखेर दिया था. मगर आज हम जिसे सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके सेट करियर को एक झूठी खबर ने रातों-रात बर्बाद कर दिया था. 'झूठ बोले कौवा काटे' गाना तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये गाना, गाने के साथ-साथ कहावत भी बन गया. इस गाने में डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया. इस सॉन्ग को सिंगर और एक्टर शैलेंद्र सिंह ने गाया है. सिंगर शनिवार को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं, शैलेंद्र सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई के पंजाबी परिवार में हुआ. सिंगर ने मुंबई से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की और शास्त्रीय संगीत भी सीखा. शैलेंद्र सिंह पहले एक्टर बनना चाहते थे और इसी पेशे को आगे बढ़ाने के लिए सिंगर ने पुणे के भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में एडमिशन लिया था.
राज कपूर ने दिया था मौका
पढ़ाई के दौरान सिंगर की किस्मत चमक गई और एक्टर को राज कपूर की फिल्म 'बॉबी' में गाने का मौका मिला. फिल्म 'बॉबी' बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई थी, शैलेंद्र सिंह ने राज कपूर की फिल्म में गाने के बाद ही एक्टर बनने का सपना छोड़ प्लेबैक सिंगिंग करने का फैसला किया. क्योंकि सिंगर का मानना था कि राज कपूर को सिंगिंग का बहुत ज्ञान था, ऐसे में उनको चुनने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ तो खास है. जिसके बाद सिंगर ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए थे.
अफवाह
सिंगर के 'मैं शायर तो नहीं', 'हम आपके हैं कौन', 'तेरी रब ने बना दी जोड़ी', 'मने तुमको देखा', 'हम तुम एक कमरे में बंद हो', 'आया मौसम दोस्ती का', और 'तुमको मेरे दिल ने पुकारा' जैसे गाने सुपरहिट साबित हुए थे. लेकिन सिंगर की बिगड़ी तबीयत ने उनकी सारी मेहनत और करियर पर पानी फेर दिया था. साल 1994 में डायबिटीज की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और खबरें आने लगीं कि उनका निधन हो गया. सिंगर के निधन की खबरें अफवाह थी, लेकिन उन्हीं अफवाहों ने सिंगर का करियर चौपट कर दिया. एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि निधन की अफवाहों की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया. इतने हिट गाने देने के बाद भी सिंगर गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं.
