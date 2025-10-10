Advertisement
‘नोटबंदी के कारण...’ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पहली बार बोले राज कुंद्रा

Raj Kundra: 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से EOW पूछताछ कर रही है. राज ने बताया कि नोटबंदी से उनका बिजनेस डूब गया और वे कर्ज नहीं चुका सके. कोर्ट ने शिल्पा को विदेश जाने से रोका है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:20 PM IST
Raj Kundra On 60 Crore Fraud: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लगातार चर्चा में बने हुए हैं. इस केस की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है. हाल ही में शिल्पा शेट्टी से अधिकारियों ने उनके घर पर करीब पांच घंटे तक पूछताछ की. अब इस मामले में राज कुंद्रा का बयान सामने आया है. उन्होंने जांच के दौरान बताया कि नोटबंदी की वजह से उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ और वे कर्ज में डूब गए.

मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज कुंद्रा ने EOW की पूछताछ में कहा कि नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ था. उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों के कारोबार में थी, जो धीरे-धीरे घाटे में चली गई. इस वजह से वे करीब 60 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने में नाकाम रहे. कुंद्रा का कहना है कि वे किसी को धोखा देने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि वे अपनी देनदारी नहीं चुका पाए.

एजेंसी ने दूसरी बार की राज कुंद्रा से पूछताछ

जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी ने राज कुंद्रा से ये दूसरी बार पूछताछ की है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. उधर, कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है. शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट से कोलंबो जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सख्त सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्हें वहां से इनविटेशन मिला है, जिस पर वकील ने ‘नहीं’ कहा.

राज कुंद्रा को वपास करनी होंगे 60 करोड़

इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि पहले 60 करोड़ रुपए की रकम वापस करें, फिर विदेश जाने की बात करें. कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि शिल्पा शेट्टी तब तक देश नहीं छोड़ सकतीं, जब तक मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है. वहीं, राज कुंद्रा ने जांच के दौरान बताया कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल काम के लिए बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर को भी पैसे दिए थे, जो कानूनी दस्तावेजों में दर्ज हैं.

शिल्पा ने शेयर की करवाचौथ तस्वीरें 

इस पूरे मामले के बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने करवाचौथ का त्योहार मनाकर फैंस को प्यारा सरप्राइज दिया. दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी करवा चौथ की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर कीं. शिल्पा ने अपने खूबसूरत मेहंदी डिजाइन को दिखाया, जिसमें छोटे-छोटे कमल के फूल बने हुए थे. उन्होंने हाथों और पैरों दोनों पर मेहंदी लगवाई थी, जिसकी झलकियां खूब वायरल हो रही हैं. इसके अलावा, शिल्पा ने अपनी सरगी की एक झलक भी सोशल मीडिया पर दिखाई. 

वीडियो भी किया शेयर

वीडियो में खजूर और मिठाइयों से भरी प्लेट नजर आ रही थी. करवाचौथ के दिन पंजाब में ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाने की परंपरा होती है, जो घर की बड़ी महिला देती हैं. शिल्पा ने इस पारंपरिक रिवाज को फॉलो करते हुए अपनी खुशी फैंस के साथ शेयर की. इस दौरान उनके चेहरे की मुस्कान ने यह साफ कर दिया कि मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है. अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस मामले में क्या नया अपडेट आता है. 

