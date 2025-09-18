राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ धोखाधड़ी केस, नेहा धूपिया-बिपाशा और एकता कपूर को मिलेगा नोटिस
राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ धोखाधड़ी केस, नेहा धूपिया-बिपाशा और एकता कपूर को मिलेगा नोटिस

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी धोखाधड़ी केस में एक और बड़ा अपडेट है. राज ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने कुछ रकम कुछ सितारों को फीस में दी थी. अब इन्हीं सितारों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी.

Sep 18, 2025
एकता कपूर,राज-शिल्पा और बिपाशा
Raj Kundra Fraud Case: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के जांच दायरे में अब बॉलीवुड की तीन और बड़ी हस्तियां आ गई हैं. खबर है कि ईओडब्ल्यू बिपाशा बासु, नेहा धूपिया और एकता कपूर को जल्द ही नोटिस भेजेगी.

60 करोड़ का लगाया चूना

इस नोटिस में उनसे यह जानकारी मांगी जाएगी कि राज कुंद्रा की कंपनी से उन्हें कितने पैसे मिले और किस तरह मिले. अधिकारी इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन को बारीकी से समझना चाहती है. दरअसल,कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए का चूना लगाया. उनका दावा है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा को बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये रकम बिजनेस में नहीं, बल्कि कपल ने निजी खर्चों में इस्तेमाल की.

फीस के तौर पर दिए पैसे

इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा से पूछताछ की है. राज कुंद्रा ने अपने बयान में कहा था कि रकम का एक हिस्सा उन्होंने एक्ट्रेसेस को फीस के तौर पर दिया था.

25 करोड़ का लग गया पता

अधिकारियों का कहना है कि जांच में सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि राज कुंद्रा की कंपनी 'बेस्ट डील टीवी' के माध्यम से पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं. ईओडब्ल्यू अब तक करीब 25 करोड़ रुपए की सीधी रकम के ट्रांसफर का पता लगा चुकी है.

 

6 साल बाद यो यो हनी सिंह को मिली राहत, 'मखना' गाने में आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों को लेकर दर्ज हुई थी FIR, खत्म हुआ केस

 

पैसे को इधर-उधर किया गया

नोटबंदी के समय कंपनी को नगदी की भारी कमी का सामना करना पड़ा था और उसी समय कुछ संदिग्ध लेनदेन भी दर्ज किए गए, जिनके सबूत ईओडब्ल्यू के पास मौजूद हैं. पुलिस को शक है कि इन ट्रांजेक्शन के जरिए पैसे को इधर-उधर किया गया. पूछताछ के दौरान जब राज कुंद्रा से पूछा गया कि 'बेस्ट डील' नामक प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए वीडियो कहां हैं, इस पर तो उन्होंने बताया कि वे पहले ही ये वीडियो मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल को सौंप चुके हैं. लेकिन, अधिकारियों का मानना है कि इन वीडियो की दोबारा जांच जरूरी है, इसलिए उन्हें फिर से कब्जे में लिया जाएगा. 

 

 

