'मेरी कोई इज्जत नहीं थी' तलाक के 14 साल बाद राजा चौधरी का बड़ा दावा, बोले- 'ड्राइवर बनकर रह गया था'

टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ किसी से भी छिपी नहीं है, फिर चाहें वो उनके तलाक हों या बच्चों की परवरिश से जुड़ा हुआ मामला. श्वेता ने सालों तक इस इंडस्ट्री में मेहनत कर एक नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ने हमेशा सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी है.राजा चौधरी और श्वेता का तलाक हुए करीब 14 साल पूरे हो गए हैं. लेकिन अब सालों बाद एक्टर ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए श्वेता और उनकी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपने पहले पति राजा चौधरी पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2007 में तलाक की अर्जी दी थी और साल 2012 में वो कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए थे.
श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के बीच हुए झगड़े ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. वहीं ये विवाद उस समय काफी चर्चा में रहा था. हाल ही में राजा चौधरी ने सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की जर्नी मेरठ से मुंबई आने के बाद शुरू की थी. मुंबई आने के करीब 3 महीने बाद ही उन्हें श्वेता मिल गई थीं और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया.
राजा ने इस इंटरव्यू में आगे बताया कि 'मैंने अपनी ओर से एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जीने की प्लानिंग की थी. लेकिन मुझे ये भी पता था कि जिंदगी में कभी भी और कुछ भी हो सकता है. इसलिए लाइफ को कभी सिक्योर सोच कर नहीं चलना चाहिए. इसलिए वो कमा रहा थी और मैं घर को मैनेज करने की हर कोशिश कर रहा था.'
राजा ने अपने रिश्ते की हकीकत बयां करते हुए बताया कि 'धीरे-धीरे मुझे गुस्सा तब आने लगा, जब हर चीज मेरे खिलाफ यूज की जाने लगी. उन्हें मुझसे तलाक चाहिए था, तो उन्होंने मुझ पर झुठे आरोप लगाना शुरू कर दिया. क्योंकि तलाक लेने के लिए उन्हें मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करानी होगी. मैं कहूंगा कि ये शिकायतें झूठीं थीं. मेरे साथ गलत हुआ, धोखाधड़ी हुई. जो उन्होंने बोल दिया, लोगों ने उसे ही पूरा सच मान लिया. मैंने दूसरी शादी भी की मगर वो भी नहीं चली.'
इस बातचीत के दौरान राजा ने बताया कि 'श्वेता से उनकी शादी करीब 7 साल चली, तो शादी में गलत क्या हुआ. उन्होंने कहा कि मुश्किल तब आने लगीं, जब उनकी मां ने हमारे साथ रहना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ था इस रिश्ते को खत्म करवाने में.'
राजा ने आगे बताया कि 'उनकी मां का कहना था कि अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत. ये तो तुम्हारे पैसों में भी आग लगा रहा है. उनकी मां को लगता था कि मैं पैसा खर्च करता हूं. गाड़ी लेता हूं. गाड़ी अपने लिए नहीं ली, उस गाड़ी में वो भी घूमती थी. अब ड्राइवर सा महसूस होता है. मैं फ्री में सारी चीजें कर रहा था.'
आपको बता दें कि राजा चौधरी से तलाक के बाद श्वेता तिवारी ने अपनी बेटी पलक की कस्टडी ले ली और 93 लाख के कीमत वाले मालाड फ्लैट को अपने हाथ से जाने दिया. वहीं एक्ट्रेस ने साल 2013 में अभिनव कोहली से दूसरी शादी कर ली, जिससे उनका बेटा रियांस है. लेकिन ये शादी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और साल 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया.