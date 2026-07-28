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'मेरी कोई इज्जत नहीं थी' तलाक के 14 साल बाद राजा चौधरी का बड़ा दावा, बोले- 'ड्राइवर बनकर रह गया था'

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के तलाक की खबरों से इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था. वहीं अब 14 साल बाद राजा चौधरी ने अपने रिश्ते पर टिप्पणी करते हुए एक्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST
'मेरी कोई इज्जत नहीं थी' तलाक के 14 साल बाद राजा चौधरी का बड़ा दावा, बोले- 'ड्राइवर बनकर रह गया था'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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