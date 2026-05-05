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Hindi Newsबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर छाई राजा शिवाजी, रितेश देशमुख ने बताई स्टारकास्ट की फीस; संजय, अभिषेक से सलमान खान ने कितना किया चार्ज

बॉक्स ऑफिस पर छाई 'राजा शिवाजी', रितेश देशमुख ने बताई स्टारकास्ट की फीस; संजय, अभिषेक से सलमान खान ने कितना किया चार्ज

कई सितारों से सजी रितेश देशमुख की पीरियड-ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' का धमाल देखने को मिल रहा है. मल्टीस्टारर फिल्म की सफलता के बीच एक दिलचस्प खुलासा हुआ है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 05, 2026, 08:09 PM IST
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बॉक्स ऑफिस पर छाई 'राजा शिवाजी', रितेश देशमुख ने बताई स्टारकास्ट की फीस; संजय, अभिषेक से सलमान खान ने कितना किया चार्ज

कई सितारों से सजी रितेश देशमुख की पीरियड-ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' का धमाल देखने को मिल रहा है. मल्टीस्टारर फिल्म की सफलता के बीच एक दिलचस्प खुलासा हुआ है. मुख्य अभिनेता और निर्माता रितेश देशमुख ने बताया कि फिल्म में काम करने वाले सभी बड़े कलाकारों ने एक भी पैसा फीस के रूप में नहीं लिया.  उन्होंने बताया कि हर किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में मुफ्त में काम किया है. रितेश देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया, “इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य महाराज की विरासत को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना था. हमने कई किताबें पढ़ीं और बहुत मेहनत की. हर कलाकार ने महाराज के प्रति सम्मान दिखाते हुए बिना किसी फीस के काम किया. हर किसी ने महाराज के लिए मुफ्त में काम किया है.”

'राजा शिवाजी' में सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस

1 मई को रिलीज हुई जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. महाराष्ट्र में इसे सबसे ज्यादा स्क्रीनों पर लगाया गया है. फिल्म को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में रिलीज किया गया है.

फिल्म में सलमान खान ने गेस्ट अपीयरेंस में शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महाले का किरदार निभाया है. अभिषेक बच्चन ने शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी शाहजी भोसले का रोल किया है, जबकि संजय दत्त ने अफजल खान का किरदार निभाया है. इनके अलावा, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं. रितेश देशमुख खुद फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं और उन्होंने निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है.

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रितेश देशमुख ने बताया स्टारकास्ट की फीस का सच

रितेश ने बताया कि पिछले साढ़े तीन साल से वह इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा, “महाराज का इतिहास इतना विशाल है कि उसे एक फिल्म में पूरी तरह समेटना मुश्किल है. हमने इस फिल्म को इतिहास के साथ कोई समझौता किए बिना बनाने की कोशिश की है.”

फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने किया है. गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए रितेश देशमुख ने कहा कि यह फिल्म पूरे परिवार और बच्चों के लिए महाराज शिवाजी के जीवन और इतिहास को जानने का बेहतरीन मौका है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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