रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ने पहले ही दिन रचा इतिहास, हिंदी से ज्यादा मराठी भाषा में छापे पैसे; बनी बिगेस्ट ओपनर

Raja Shivaji Day 1 Collection: रितेश देखमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के लिए अभिनेता ने 10 साल मेहनत की और कई बाधाओं के बाद पूरी की शूटिंग पूरी की. फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. वहीं, फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को भी कड़ी टक्कर दे रही है. आइए जानते हैं राजा शिवाजी ने पहले दिन कितनी कमाई की है.

रितेश देशमुख की ने पहले ही दिन हाईएस्ट ओपनिंग मराठी फिल्म बन गई है. फिल्म ने पहले ही दिन डबल डिजीट में ओपनिंग कलेक्शन किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक 10.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है जो कि आज ही के दिन 11 करोड़ के पार जाने की बड़ी उम्मीद है. बता दें कि रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने एडवांस बुकिंग में भी शानदार कलेक्शन किया है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 5.14 करोड़ की कमाई की है.

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राजा शिवाजी में नजर आए ये स्टार्स

बता दें कि रितेश देशमुख की राजा शिवाजी में उनकी पत्नी जेनेलिया के अलावा अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान, भाग्यश्री, फरदीन खान, विद्या बालन जैसे कलाकार नजर आए हैं. वहीं, भूत बंगला में अक्षय कुमार के अलावा असरानी, राजपाल यादव, परेश रावल, वामिका गब्बी और तब्बू जैसी एक्ट्रेस दिखीं है.

चर्चा में सलमान खान का मराठी लुक

फिल्म में नारंगी पगड़ी, कुर्ता और मराठा तलवार के साथ सलमान खान का दमदार लुक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस लुक को लेकर फिल्म में छोटे के बावजूद सलमान की चर्चाएं हो रही हैं. फिल्म में भले ही अभिनेता का किरदार छोटा बताया जा रहा है, लेकिन जितना भी है, उसे जस्टिफाई बताया जा रहा है. फिल्म में अभिनेता जीवा महाला का किरदार निभा रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक किरदार है. जीवा महाला छत्रपति शिवाजी के विश्वासपात्र तथा उनके अंगरक्षक थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर शिवाजी महाराज की जान बचाई थी.

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4 भाषाओँ में रिलीज हुई है 'राजा शिवाजी'

बता दें कि 'राजा शिवाजी' भले ही मराठी फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है. फिल्म का निर्देशन और निर्माण दोनों रितेश देशमुख ने किया है, और फिल्म में संजय दत्त, विद्या बालन, जेनेलिया डिसूज़ा, और अभिषेक बच्चन ने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है. गौर करने वाली बात यह भी है कि सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने बहुत सालों बाद एक साथ, एक ही फिल्म में काम किया है.