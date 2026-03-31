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Hindi Newsबॉलीवुडरितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर आउट, दमदार अंदाज में छाए एक्टर; संजय दत्त-अभिषेक बच्चन सहित कई सितारे आए नजर

रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर आउट, दमदार अंदाज में छाए एक्टर; संजय दत्त-अभिषेक बच्चन सहित कई सितारे आए नजर

Raja Shivaji First Teaser: रितेश देशमुख, मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर एक नई फिल्म लेकर आए हैं, जिसका नाम 'राजा शिवाजी' है. इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. टीजर में छत्रपति शिवाजी महाराज बने रितेश देशमुख नजर आ रहे हैं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:26 PM IST
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रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर आउट, दमदार अंदाज में छाए एक्टर; संजय दत्त-अभिषेक बच्चन सहित कई सितारे आए नजर

Raja Shivaji First Teaser: मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया है. फिल्म का टीजर थिएटर में ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ दिखाए जाने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह और बढ़ गया है. जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी पीरियड ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का दमदार फर्स्ट लुक टीजर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ बड़े पर्दे पर पहले ही लॉन्च कर चुकी है.

‘राजा शिवाजी’ का फर्स्ट लुक टीजर 

‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज की महान विरासत और स्वराज की स्थापना पर आधारित भव्य और प्रेरणादायक फिल्म है, जिसका निर्देशन करने के साथ ही अभिनेता रितेश देशमुख मुख्य भूमिका भी निभाते नजर आएंगे. मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म भारत के इतिहास को भव्यता, भावना और आधुनिक प्रस्तुति के साथ पेश करेगी.

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टीजर में एक ऐसे वीर पुत्र के जीवन की खास अंदाज में झलक दिखाई गई है, जिसने अपने संकल्प और वीरता से इतिहास बदल दिया. फिल्म भारत के महान योद्धा और स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. यह एक ऐसे शासक की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने संकल्प लिया और बड़ी-बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की नींव रखी. टीजर में जोश, भावना और भव्य एक्शन का शानदार मिश्रण है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लीड रोल में रितेश देशमुख 

फिल्म में रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म के संगीत को अजय-अतुल ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवन ने संभाली है. जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने इसे प्रोड्यूस किया है. 'राजा शिवाजी’ 1 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में मराठी, हिंदी के साथ तेलुगु भाषा में रिलीज होगी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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