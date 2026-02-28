'राजा था, राजा हूं...', राजपाल यादव ने किया ₹1200 करोड़ के प्रोजेक्ट का दावा, जेल से बाहर आने के बाद पहली बार पब्लिक्ली दिखे एक्टर

Trending Photos
बॉलीवुड के मशहूर कॉमिक एक्टर राजपाल यादव ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दावा किया है. एक्टर ने कहा है कि उनके पास भविष्य में ₹1200 करोड़ के काम और 10 फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं. साथ ही राजपाल यादव ने अपनी सफाई में बताया कि जब प्रोड्यूसर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब उन्होंने फ्री में काम किया है. एक्टर ने बताया कि उन्होंने उनके गांव को गोद लिया और उसके विकास में अपना योगदान दिया. एक्टर ने यह भी कहा कि प्रोडक्शन हाउस खोलने का उनका उद्देश्य बस इतना था कि वह छोटे कस्बे और संघर्ष कर रहे नए लोगों को एक मौका दे सकें. इसके आगे राजपाल ने बड़ा खुलासा भी किया.
राजपाल यादव ने आगे बताया, 'मेरे पास आने वाले 7 सालों तक ब्रांडिंग के लिए 1200 करोड़ रुपये का काम है. मेरे पास 4 अग्रीमेंट्स हैं और इसमें फिल्में नहीं हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 200 करोड़ रुपये के हैं और कुछ 2000 करोड़ रुपये के. इसमें से कुछ फीस की रकम है और कुछ प्रोजेक्ट्स में मेरे शेयर्स हैं. मेरे पास लाइन में 10 फिल्में हैं. इसमें भूत बंगला रिलीज होने जा रही है. उसके बाद में वेलकम टू द जंगल आ रही है. उसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं.'
एक्टर से लेकर फैंस तक से राजपाल को आर्थिक मदद मिली थी. इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'बीते 20 दिनों में बच्चों की गुल्लक से लेकर सोशल मीडिया से मिले 1 करोड़ रुपये तक और भी बहुत कुछ. मैं इन सभी का नाम बताते हुए एक स्टेटमेंट जारी करूंगा. लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया के उन बंधुओं से, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 नाम ऐसे हैं, जिनका नाम लेना हृदय से चाहता हूं. लेकिन पचासों नाम ऐसे हैं जो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे. लेकिन मुझे मालूम है, पिछले 25-30 साल से मेरी बैकबोन बने हुए हैं. तो जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने तन से, मन से धन से मदद की.'
एक्टर ने आगे कहा, 'मैं उनका हृदय से नमन करता हूं. और जो लोग फेमस नहीं हैं, उन सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं. मैं उन्हें उनकी सहानुभूति के लिए थैंक यू कहना चाहता हूं लेकिन मैं उन सभी को वो पैसे इज्जत के साथ लौटाउंगा. हालांकि मैं देश के कई बच्चों का ऋण नहीं चुका सकता, जो मेरे साथ खड़े थे. मैं आप सभी की दुआएं चाहता हूं. राजा की तरह जीना चाहता हूं और मजदूर की तरह काम करना चाहता हूं. राजा था, राज्य हूं, राजा ही राजपाल रहूंगा. राजा तो राजा ही होता है. फिर चाहे जेल में हो या फिर यहां और राजा कभी छुरता नहीं और न भागता है.'
