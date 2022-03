Salman Khan को कांकानी हिरण मामले में मिली बड़ी राहत, राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan Highcourt) से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के लिए राहत भरी खबर है. हाई कोर्ट ने सलमान खान की तरफ से डाली गई ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हाई कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान खान को बार-बार पेशी के लिए पेश नहीं होना होगा.

सोमवार हाई कोर्ट में सलमान खान के वकील ने अपना पूरा पक्ष रखा. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस सुनवाई के दौरान सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट रूम में मौजूद रहीं. दरअसल, ये पूरा मामला काले हिरण के अवैध शिकार से जुड़ा हुआ है.

1998 blackbuck poaching case | Rajasthan High Court allows the transfer petition of actor Salman Khan. The pleas relating to the actor will now be heard in the High Court.

(File photo) pic.twitter.com/IBvaZ1JGEW

— ANI (@ANI) March 21, 2022