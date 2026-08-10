राजस्थानी सिनेमा ने रचा इतिहास, OTT पर 'ओमलो' बनी नंबर 1 ट्रेंडिंग; रोंगटे खड़े कर देगी तपती रेत के बीच पीढ़ियों की कहानी

‘ओमलो’ की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रा भी बेहद खास रही है. फ़िल्म को अभिनय, निर्देशन सहित कई वर्गों में 24 अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है. ‘ओमलो’ एक संवेदनशील और इमोशनल कहानी है, जो इंसानी रिश्तों, संघर्षों और जीवन की जटिल परिस्थितियों को राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करती है. फिल्म की कहानी आम लोगों की जिंदगी से जुड़े भावनात्मक पहलुओं को सामने लाती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. फिल्म ने यह साबित किया है कि अगर क्षेत्रीय कहानियों को ईमानदारी और प्रभावी सिनेमाई अलग-अलग क्षेत्रों और देशों के दर्शकों से जुड़ रही है.