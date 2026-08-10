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राजस्थानी सिनेमा ने रचा इतिहास, OTT पर 'ओमलो' बनी नंबर 1 ट्रेंडिंग; रोंगटे खड़े कर देगी तपती रेत के बीच पीढ़ियों की कहानी

राजस्थानी सिनेमा में एक छोटे बजट में बनी फिल्म ने नया इतिहास रचा है. दरअसल, फिल्म 'ओमलो' ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ओटीटी पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 ट्रेंडिंग पर कब्जा किया है. 3 जुलाई को Waves OTT पर रिलीज हुई फिल्म फिल्म को दर्शकों का लगातार प्यार मिल रहा है.

Published: Aug 10, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:11 PM IST
राजस्थानी सिनेमा ने रचा इतिहास, OTT पर 'ओमलो' बनी नंबर 1 ट्रेंडिंग; रोंगटे खड़े कर देगी तपती रेत के बीच पीढ़ियों की कहानी

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